История о случайной встрече баристы и миллиардера покорила корейцев

Иногда настоящая сказка прячется в самой будничной чашке кофе. Именно так случилось на днях в корейском Кёнчжу, где завершался форум АТЭС-2025.

В кофейне сети Ediya Coffee, расположенной в Hanwha Resort - одном из главных мест проведения форума, - бариста по имени А узнала про неожиданного гостя. Спокойно, без охраны и шума, к стойке подошел человек, которого в Корее называют не иначе как "J-Dragon". Так интернет уже много лет шутливо называет миллиардера, председателя крупнейшей корпорации страны Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна (Jay Y. Lee): "J" - от первого слога его имени, второй слог "ён" означает "дракон" по-корейски, а вместе с намеком на J-Dragon выходит узнаваемый ник для бизнесмена.

Бариста, не растерявшись, предложила Ли Чжэ Ёну кофе - просто от души, отказавшись взять деньги. Тот поблагодарил, сделал пару шагов прочь, но вдруг остановился, обернулся, достал из кармана купюру в 50 тысяч вон и, улыбнувшись, протянул ее.

"Спасибо. За настроение", - коротко сказал он.

Позже сотрудница кафе поделилась историей в соцсетях.

"Он не только богат, но и невероятно обаятелен, вежлив и спокоен. Эти 50 тысяч я не потрачу - вставлю в рамку и оставлю как семейную реликвию".

Пост моментально разлетелся по интернету - больше 300 тысяч просмотров, тысячи лайков и сотни комментариев.

"Не трать, пусть деньги богатого принесут удачу", - писали одни. "Ты встретил самого J-Дракона, держи это как талисман!" - добавляли другие.

Так простая история о чашке кофе и маленьком жесте доброты стала, пожалуй, самым теплым эпизодом форума АТЭС.

