«Бойня в Магадишо»: самое страшное поражение лучшего спецназа США

Осень 1993 года должна была стать триумфом американской военной машины. Вместо этого операция в сомалийской столице Могадишо обернулась одной из самых горьких военных и политических катастроф в истории США, на десятилетия вперед определившей осторожность Запада в миротворческих миссиях.

Спланированная ловушка

К 1993 году Сомали, разоренное гражданской войной и голодом, находилось под опекой миротворцев ООН. Главную силу контингента составляли американские войска. Их главным противником был полевой командир Мохаммед Фарах Айдид.

3 октября 1993 года разведка сообщила: в отеле «Олимпик» проходит совещание ближайших соратников Айдида. Командование дало добор на операцию «Ирен». План казался безупречным: 19 вертолетов должны были стремительно высадить элитный спецназ — бойцов «Дельты» и рейнджеров, — пока наземная колонна обеспечивала путь для эвакуации.

В общей сложности для операции задействовали 160 бойцов, а общее командование обеспечивал генерал-майор Уильям Гаррисон.

Захват гостиницы

Через 10 минут вертолеты высадили на крыше «Олимпика» спецназ, который быстро занял здание. В это же время четыре группы рейнджеров взяли под контроль подступы к гостинице. Американцы захватили два десятка боевиков и двух близких соратников Айдида, а самого генерала в здании отеля не оказалось.

К гостинице стягивались толпы сомалийцев, которые под руководством поддерживающей Айдида местной милиции стали строить на узких улицах города баррикады. Многочисленные боевики заблокировали подходы к «Дельте» и рейнджерам, а ситуация стала критической, когда выстрелом из РПГ был подбит тяжелый грузовик с солдатами в кабине. Вооруженные сторонники мятежного генерала, прикрываясь горожанами, стали приближаться к осажденным американцам. Те не стали долго думать и открыли огонь по людям, после чего толпа рассеялась, но сомалийцы обозлились еще больше.

Конец операции

В последующие часы было сбито два американских вертолета «Блэк Хок». Сухопутный конвой с вывозимыми пленниками заблудился и по пути следования на базу несколько раз попадал в засады, организованные террористами Аль-Каиды*. Почти все его бойцы были убиты или ранены. На помощь оказавшимся в ловушке солдатам командование объединенной военной группировки отправило новый конвой, который также попал в засаду. Через полчаса боя машины вернулись ни с чем.

К вечеру часть солдат пробилась на базу, но в кольце окружения осталось еще 99 рейнджеров. Казалось, весь многотысячный город восстал против американцев, которые укрылись в нескольких зданиях и продолжали отстреливаться. Спасти сотню солдат удалось совместными действиями миротворцев США, Малайзии, Пакистана при использовании тяжелой бронетехники. Причинами провальных действий были названы слабость разведки, шаблонность тактики американского командования, малое количество задействованных в операции солдат и техники.

Командир одной из групп лейтенант Лэрри Перино вспоминал, что дети приближалась к их позиции, и подзывали вооруженных боевиков. Бойцы разгоняли шпану светошумовыми гранатами. Также он описывал случай:

«На одном из перекрестков женщина пробежала мимо грузовика с водительской стороны. Водитель держал пистолет наготове и стрелял во все движущееся. «Не стреляй! — заорал Спалдинг. — Она с ребенком…». В этот момент женщина повернулась. Держа ребенка в одной руке, она подняла пистолет в другой. Спалдинг выстрелил в нее. Он выстрелил еще 4 раза, пока она не упала. Он надеялся, что не задел ребенка. Он недоумевал, как могла мать сделать подобное с ребенком в руках. О чём она думала?».

Полный провал

Рядовой рейд по захвату приспешников мятежного суданского генерала обернулся полным провалом. Из 160 американских военнослужащих погибло 19 человек, а 74 получили ранения. Пилот сбитого вертолета попал в плен. По самым скромным оценкам, в ходе боев погибло до 2000 жителей Могадишо, среди которых оказалось множество жертв случайного огня. Американская общественность была в шоке, а масла в огонь подливали телевизионные кадры, на которых сомалийцы таскают по улице израненного бойца «Дельты».

После провала операции президент Билл Клинтон приказал остановить все войсковые операции на территории Сомали и пообещал вывести солдат из страны. США пытались сохранить лицо, для чего к берегам Сомали направили корабли военного флота, которые должны были напугать генерала Айдида. Мятежник не собирался воевать с Вашингтоном и согласился на мир, выдав пленного пилота вертолета.

К началу марта 1994 года на территории Сомали не осталось военнослужащих США. Однако под давлением общественности в отставку ушел министр обороны Лес Эспин, а рейтинг «миротворца» Клинтона вырос. Гражданская война в Сомали продолжилась, а генерал Фарах Айдид умер от сердечного приступа в 1996-м.

*Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.