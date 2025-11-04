Народное единство, Макконахи и кассовый аппарат: какие сегодня праздники

4 ноября в России отмечают большой государственный праздник — День народного единства. Православные верующие сегодня чтят Казанскую икону Божией Матери. А по народному календарю — Казанская осенняя, в этот праздник на Руси старались сыграть свадьбу. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 4 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 4 ноября

День народного единства России

4 ноября — один из важных государственных праздников в России. Его корни уходят в события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовской интервенции. Праздник призван напомнить о важности единства общества и укреплении гражданского мира. Этот день — официальный выходной для всех россиян. Празднование включает концерты и массовые мероприятия по всей стране.

День государственности Удмуртской республики

В этот же день отмечается 105-летие основания Удмуртской республики. Это национальный праздник, посвященный государственному, экономическому и культурному строительству Удмуртии и единству народов, проживающих на ее территории. В 1920 году ВЦИК и Совнарком приняли декрет об образовании Вотской автономной области, что стало основой современной Удмуртской республики. В праздник проходят не только официальные торжественные мероприятия, но и дегустации блюд национальной кухни, концерты местных музыкальных коллективов.

День республики Марий Эл

105-летие со дня образования празднует и республика Марий Эл, входящая в состав Приволжского федерального округа. 4 ноября 1920 года была образована Марийская автономная область. К круглой дате в регионе готовились заранее. В Йошкар-Оле, столице республики, пройдут праздничные программы, конкурсы, фестивали. А в декабре в Национальном центре «Россия» откроется выставка «Зимняя сказка», где будут представлены достижения республики и богатство ее культуры.

День рождения кассового аппарата

4 ноября — День рождения кассового аппарата. В 1879 году американский предприниматель и изобретатель Джеймс Ритти получил патент на устройство «Кассовый аппарат и счетчик». Изобретение больше напоминало часы: сумму покупки показывали стрелки на круглом циферблате. Позже он дополнил и усовершенствовал модель. Со временем кассовый аппарат стал символом торговли и финансовой дисциплины. Хотя у праздника нет официального статуса, его отмечают представители бизнеса и предприниматели, подчеркивая значимость честного учета и прозрачности.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 ноября в других странах

День любви — Египет. Праздник не имеет никакого отношения к западному Дню святого Валентина. Его идею в конце 1970-х выдвинул египетский журналист Мустафа Амин — он предложил посвятить этот день не только романтическим чувствам, но и дружбе, благодарности и проявлению человеческого участия. Дата быстро прижилась: в этот день в Каире и других городах устраивают концерты, флешмобы, дарят цветы и открытки.

Бон Ом Тук — Камбоджа. В Камбодже 4 ноября состоится церемония открытия Бон Ом Тук — грандиозного водного фестиваля, знаменующего окончание сезона дождей и разворот течения реки Тонлесап. Это одно из крупнейших событий страны и государственный праздник. Во время фестиваля в столице Пномпене проводят многодневные лодочные гонки, народные гулянья и концерты. По легенде, праздник восходит к эпохе Ангкорской империи и связан с поклонением водным божествам, от которых зависело плодородие.

Кубок Мельбурна — Австралия. Праздник любителей конного спорта стартует в Австралии. Это главный конный забег страны, известный как «гонка, которая останавливает нацию». Призовой фонд в 2025 году составил $10 млн. Соревнования проходят ежегодно с 1861 года и собирают зрителей и жокеев со всего мира. Это официальный выходной в штате Виктория. По всей Австралии проходят праздничные мероприятия, показы мод, пикники и благотворительные ужины.

Религиозные праздники 4 ноября

Праздник Казанской иконы Божией Матери

4 ноября для православных верующих — день почитания Казанской иконы Божией Матери. Этот образ считается одной из главных святынь России. По преданию, икона была обретена в 1579 году в Казани, после большого пожара, уничтожившего часть города. Явление иконы укрепило православную веру среди жителей, а сама святыня стала символом защиты Русской земли. Именно с этой иконой в 1612 году ополчение Минина и Пожарского отправилось освобождать Москву от польских интервентов. Победа, которую приписали заступничеству Богородицы, стала основой для установления праздника.

День памяти равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца

Равноапостольный Аверкий Иерапольский жил во II веке и прославился как проповедник христианства в Малой Азии. По преданию, Аверкий отличался кротостью и твердостью веры, обращая в христианство язычников, исцеляя больных и помогая бедным. Он стал образцом миссионерского служения, а в православном календаре его память чтут как пример духовной стойкости и искреннего служения Богу.

4 ноября Русская православная церковь также чтит память:

семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина (Ексакустодиана) и Иоанна;

священномученика Серафима (Самойловича), архиепископа Угличского, и с ним Владимира Соболева, Александра Андреева, Василия Богоявленского, Александра Лебедева, пресвитеров и преподобномучеников Германа (Полянского) и Мины (Шелаева);

священномученика Николая Богословского, Николая Ушакова, пресвитеров и преподобномученика Григория (Воробьева);

мучеников Александра епископа Адрианопольского, Ираклия воина и жен Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии.

Верующие почитают Андрониковскую и Якобштадтскую иконы Божией Матери.

Католическая церковь в этот день вспоминает:

королевича Эмерика Венгерского;

кардинала Карло Борромео, одного из самых видных деятелей Контрреформации;

Виталия и Агриколы, мучеников из Болоньи.

Народные праздники и приметы 4 ноября

Казанская осенняя

В народном календаре 4 ноября отмечают Казанскую осеннюю — день, тесно связанный с почитанием Казанской иконы Божией Матери. На Руси этот праздник считался особенным: верили, что Пресвятая Богородица охраняет дом, семью и посевы от бед. В старину в этот день заканчивали полевые работы, благодарили землю за урожай и молились о благополучной зиме. Девушки просили у иконы о счастливом браке, а замужние — о мире в семье. День считался удачным для свадеб.

На Казанскую хозяева рассчитывались с работниками, поэтому дома кормильцев ждали с деньгами: к их возращению накрывали богатые столы и готовили угощения.

Приметы

Если к этому дню лег снег — весна будет ранней.

Мороз на Казанскую — к долгой зиме.

Туман с утра — к оттепели.

Если в доме тепло и спокойно — год будет благополучным.

Какие исторические события произошли 4 ноября

1493 год — во время второго плавания Христофор Колумб открыл остров Гваделупа в Карибском море, дав начало исследованию Малых Антильских островов.

1582 год — в битве на Чувашем мысу казачье войско под командованием Ермака разбило армию сибирского хана Кучума и через несколько дней вступило в столицу ханства — город Искер.

1708 год — гетман Иван Мазепа объявил о разрыве союза с Петром I и перешел на сторону шведского короля Карла XII, что стало одним из важных эпизодов Северной войны.

1862 год — американский изобретатель Ричард Гатлинг получил патент на первый в мире многоствольный пулемет.

1890 год — в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая железная дорога — прообраз современного метро.

1922 год — британский археолог Говард Картер в Долине Царей в Египте нашел гробницу фараона Тутанхамона, это стало одним из самых значимых археологических открытий XX века.

1950 год — в Риме подписана Европейская конвенция по правам человека, ставшая важнейшей правовой основой защиты свобод на континенте.

1955 год — вышло постановление ЦК КПСС «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», положившее конец сталинскому ампиру и открывшее эпоху типовых «хрущевок».

1966 год — из-за мощного наводнения во Флоренции оказался затоплен исторический центр города: сотни произведений искусства Ренессанса ушли под воду.

1967 год — в Москве начала работу Останкинская телебашня — крупнейшая телекоммуникационная вышка СССР.

1979 год — в Иране участники «революционной гвардии» захватили американское посольство в Тегеране, что привело к длительному дипломатическому кризису между США и Ираном.

2008 год — на выборах в США победил Барак Обама, став первым афроамериканским президентом в истории страны.

Дни рождения и юбилеи 4 ноября

В 1575 году родился Гвидо Рени — итальянский художник эпохи барокко, мастер религиозной живописи и фресок, оказавший влияние на европейское искусство XVII века.

— итальянский художник эпохи барокко, мастер религиозной живописи и фресок, оказавший влияние на европейское искусство XVII века. В 1650 году родился Вильгельм III Оранский — нидерландский государственный деятель, ставший королем Англии и Шотландии и сыгравший ключевую роль в утверждении парламентской монархии.

— нидерландский государственный деятель, ставший королем Англии и Шотландии и сыгравший ключевую роль в утверждении парламентской монархии. В 1784 году родился Осип Бове — русский архитектор итальянского происхождения, автор генерального плана восстановления Москвы после пожара 1812 года.

— русский архитектор итальянского происхождения, автор генерального плана восстановления Москвы после пожара 1812 года. В 1812 году родилась Нина Чавчавадзе — грузинская княжна и жена Александра Грибоедова, чья судьба стала символом трагической любви и преданности.

— грузинская княжна и жена Александра Грибоедова, чья судьба стала символом трагической любви и преданности. В 1840 году родился Дмитрий Каракозов — русский революционер, совершивший первое в истории покушение на императора Александра II.

— русский революционер, совершивший первое в истории покушение на императора Александра II. В 1873 году родился Джордж Мур — английский философ-аналитик, один из основателей аналитической философии и профессор Кембриджского университета.

— английский философ-аналитик, один из основателей аналитической философии и профессор Кембриджского университета. В 1894 году родился Павел Рыбалко — маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза.

— маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза. В 1956 году родился Игорь Тальков — советский рок-музыкант, певец, поэт, автор-исполнитель.

