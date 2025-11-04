Как «Звездочка» покорила Советский Союз

В каждой советской квартире, на каждой полочке домашней аптечки, рядом с йодом и зелёнкой, стояла маленькая красная баночка с золотой звездой. Этот четырёхграммовый цилиндрик был символом всесилия — от простуды до ушибов, от укусов комаров до плохого настроения. Никто не знал точно, от чего именно он помогает, но все были уверены: если нанести «Звёздочку» — станет легче. А ведь изначально это средство задумывалось совсем не так...

От деревенской пасты до аптечного хита

Родина бальзама — Вьетнам. В начале XX века гомеопат Чинь Ванн Бо, опираясь на местные традиции, создал средство на основе эфирных масел: камфоры, ментола, эвкалипта, гвоздики, корицы и мяты. Однако мало кто знает, что первоначальное назначение этой смеси было иным — вьетнамцы веками использовали её как зубную пасту. Палочки для чистки зубов смазывали этой резкой, холодящей мазью, иногда добавляя мел для абразивности. Именно так поддерживали здоровье полости рта в деревнях Индокитая.

Чинь Ванн Бо убрал мел из состава, превратив средство из пасты в мазь, и начал выпускать его в удобной жестяной баночке. Так родился Cao Sao Vàng — «Золотая звезда». Его изначально позиционировали как лекарство от головной боли и укусов насекомых. А после вмешательства французских инвесторов, которые в 1920-х годах вложились в производство, бальзам стал упаковываться в компактную, влагостойкую тару — идеальный формат для тропического климата.

Как «Звёздочка» покорила Советский Союз

После Второй мировой войны Вьетнам стал социалистическим государством, а французские владельцы предприятия покинули страну. Производство национализировали, но бренд сохранился. В 1950–60-х годах, в разгар тесного сотрудничества СССР и ДРВ, Вьетнам начал поставлять в Советский Союз не только рис и кофе, но и свою знаменитую мазь.

Советские врачи и фармацевты были в восторге от натурального состава и многозадачности средства. Минздрав СССР выкупил лицензию, и вскоре «Золотая звезда» начала выпускаться на советских фармацевтических заводах — с тем же составом, тем же дизайном, той же знаковой баночкой. В условиях дефицита лекарств и строгого контроля над ассортиментом аптек, «Звёздочка» стала поистине уникальным продуктом: её можно было купить всегда, везде и за копейки.

Мазь от всего — и ни от чего

Что делает «Звёздочку» такой особенной? Её мощный состав создаёт целый комплекс ощущений:

Ментол — мгновенное охлаждение и облегчение дыхания;

Камфора — раздражающий эффект, отвлекающий от боли;

Эвкалиптовое масло — антисептическое и противовоспалительное действие;

Масло гвоздики и корицы — согревающий, почти «огненный» эффект;

Мята перечная — тонизирует и освежает.

Этот коктейль эфирных масел не лечит болезни в медицинском смысле, но создаёт мощное сенсорное отвлечение. Именно поэтому бальзам так хорошо «работает» при заложенности носа, головной боли или укусах насекомых — мозг просто перестаёт замечать дискомфорт. Однако это же делает его опасным при неправильном применении: при ожогах, открытых ранах, аллергии или укусах змей «Звёздочка» может усугубить ситуацию.

Легенда, живущая сегодня

Популярность «Звёздочки» вышла далеко за пределы домашних аптечек. По некоторым данным, маленькая баночка входила в стандартную экипировку советского спецназа — как средство для борьбы с укусами насекомых, головокружением и переутомлением в полевых условиях. Когда об этом узнали американские разведслужбы, они начали закупать вьетнамский бальзам напрямую — за большие деньги и в больших объёмах. Ирония истории: средство из социалистического Вьетнама стало частью аптечек ЦРУ.

И по сей день «Золотая звезда» остаётся культовым продуктом. Во Вьетнаме её до сих пор продают не только как мазь, но и как зубную пасту — с добавлением мела и тем же характерным запахом. Многие туристы, попробовав её, в восторге от «термоядерной» свежести. В России и странах СНГ «Звёздочка» по-прежнему есть в каждой второй аптечке — как дань традиции, ностальгии и проверенному средству «на всякий случай».

Хотя современная медицина предлагает более точечные и безопасные препараты, «Золотая звезда» остаётся символом эпохи, в которой люди верили: если чего-то не хватает — надо просто намазать. И, может быть, в этом есть своя мудрость: иногда главное — не столько что нанесено на кожу, сколько уверенность в том, что всё будет хорошо.