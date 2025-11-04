Народные приметы на 5 ноября: что нельзя делать в этот день

Святого почитали на Руси как "кователя русской Соборности и русского Духа-Разума". Его день памяти был связан с ожиданием мелкого снега или града. Народ считал, что если Яков пошлет "крупицу", то зима придет 22 ноября.

В это время проводили обряд "закармливания земли" с помощью Казанского пирога. Люди разбрасывали по полю разломанное на кусочки угощение. А потом ждали, когда прилетят зимние птицы — снегири, синицы, чечетки, свиристели и вьюрки — и успокоят пением землю. Ритуал считался привлечением удачи.

В Яков день на Руси проводили пчелиные игры, где ели мед и подражали пчелам. Еще завершали работу по заготовке дров на зиму.

Считается, что 5 ноября нельзя поручаться за других людей — недобрый знак.

Нельзя пить натощак простую воду — жизнь станет серой и безрадостной.

Нельзя отказываться от меда.

Не стоит давать взаймы — отданное не вернется, а отношения испортятся.

Неженатым парням не рекомендуется ходить в гости — чужой дом заберет мужскую силу.

Нельзя отказывать просящим милостыню.

Не стоит ругаться, драться, думать о плохом, задумывать месть, проявлять злобу.