В России нарисовали рекордную картину по номерам

С 1 по 4 ноября в Омской области проходит всероссийская акция "Ночь искусств" (0+). В этом году её программа приурочена ко Дню народного единства, а девиз - "В единстве культур - сила народа". Артисты омских театров провели ряд творческих встреч со зрителями, а Киновидеоцентр устроил бесплатные кинопоказы. На территории музея-исторического парка "Омская крепость" состоялась масштабная театрализованная реконструкция событий 1612 года, которые и стали основой для праздника.

Масштабную программу в ДК имени Малунцева представил Государственный центр народного творчества. Там состоялся перформанс театра "ШуМиМ", выставки сценического и этнокостюма, большая музыкальная программа от творческих коллективов ГЦНТ, ДШИ Омска и приглашённых артистов.

Там же было зафиксировано сразу два рекорда. Редактор Омской книги рекордов Анатолий Коненко вручил свидетельство художницам Анне Фоминой, Юлии Мошаковой и Алёне Комаровой за создание самой большой картины по номерам - три на пять метров. Второй рекорд состоял в том, что картину в течение дня разукрашивал сразу 161 человек.

Анатолий Коненко зафиксировал размеры картины, количество участников, принимающих участие в мероприятии, а также сам процесс создания столь масштабной работы. Ранее девушки уже раскрашивали вместе с омичами крупноформатные картины в рамках масштабных культурных акций, а теперь решили, что хватит мелочиться - пора действовать масштабно. И у них это получилось.

- Несмотря на погоду, пришло много омичей. Снегопад совсем их не испугал, многие приезжали даже издалека, чтобы поддержать нас и принять участие в раскрашивании. Участники с самого утра и до вечера оставались на площадке, рисовали, фотографировались. Было очень мило видеть, как взрослые и дети вместе раскрашивают одну большую картину, - рассказала "Омск Здесь" художница-организатор Анна Фомина. - Мы всё делали полностью своими силами - от закупки материалов до монтажа. Поэтому особенно приятно, что результат оказался таким масштабным.

Как рассказали художницы, саму картину они размещали на территории своей мастерской, а чтобы перевести эскиз на холсты, использовался проектор. Для рекорда были использованы десять холстов размером 100 на 150 сантиметров, а также несколько литров акриловых красок разных цветов. Если быть точнее: 11 банок по 500 мл. Из общего объёма около литра краски потратили на замешивание новых оттенков. Всего на создание картины, включая закупку материалов и перенос эскиза, ушло около двух недель.

Сюжет работы посвящён предстоящему статусу Омска как "Культурной столицы-2026". На холсте можно увидеть омские театры и другие городские достопримечательности, писателя Фёдора Достоевского и художника Михаила Врубеля и, конечно, самих омичей.

Картину планируют установить в одном из парков или скверов города. При изготовлении работы были использованные материалы, устойчивые к переменам сибирской погоды.