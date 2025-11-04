Тайна Ларисы Рощиной: была ли скромный секретарь суда женщиной-киллером

В криминальной хронике Москвы начала 2000-х годов есть дело, которое и сегодня вызывает больше вопросов, чем ответов. Его главная героиня — Лариса Рощина, тихая секретарь суда, молодая мать в декрете. Но в один день образ образцовой сотрудницы рухнул: ее обвинили в хладнокровном двойном убийстве. Кем она была на самом деле — жертвой обстоятельств или той самой легендарной женщиной-киллером, слухи о которой ходили по столице еще с 1990-х?

© кадр из фильма «Ее звали Никита»

Призрачная убийца лихих 90-х

Еще до того, как имя Ларисы Рощиной попало в заголовки, по московскому криминальному миру ползли странные слухи. Говорили о женщине-киллере по кличке Никита. В 1994 году было совершено покушение на бизнесмена Владимира Мисюрина, и свидетели утверждали, что в нападении участвовали мужчина и женщина. Позже фигура женщины-убийцы всплывала в показаниях по другим громким делам, включая дело боевика ореховской ОПГ Александра Пустовалова. Следователи долгое время списывали эти показания на ошибку или легенду, предполагая, что преступник мог переодеваться в женщину. Но легенда оказалась живучей.

Кровавый день на Стартовой улице

21 сентября 2001 года слухи материализовались. На Стартовой улице в Москве были застрелены два предпринимателя, совладельцы фирмы «Малахит» — Юрий Васильев и Александр Кузовлев. Убийство было жестоким и дерзким: одного застрелили в автомобиле, второго — в подъезде дома. Преступник ранил и случайного свидетеля, которому удалось выжить.

Именно показания свидетеля стали сенсацией: он, а также его сожительница, уверенно заявили, что видели на месте преступления молодую женщину. Оружием убийцы был пистолет ТТ — классический выбор наемников той эпохи.

Секретарь суда с пистолетом

Личность убийцы милиционеры установили быстро. Дело в том, что Юрий Васильев и Александр Кузовлев занимались предпринимательской деятельностью вместе с некой Ларисой Рощиной, тоже жительницей Железнодорожного. Рощина училась на юриста и работала секретарем в Перовском суде. Правда, на момент убийства молодая женщина находилась в декретном отпуске. Всего несколько месяцев назад она родила ребенка, находясь в браке с Анатолием Рощиным. Последний не был трудоустроен и злоупотреблял спиртными напитками, поэтому все тяготы по содержанию семьи легли на плечи Ларисы. Мало того, незадолго до преступления Рощина заняла 3 тысячи долларов у своего знакомого для того, чтобы стать равноправным партнером в фирме.

Именно этот долг, как утверждает автор издания «Серийные убийцы» Николай Модестов, и стал мотивом, подтолкнувшим Ларису Рощину к тому, чтобы взять в руки оружие. Бизнес не клеился, а кредитор требовал вернуть деньги, которых у Рощиной не было. Знакомый, одолживший 20-летней женщине упомянутую сумму, предложил сделку: Лариса должна была ликвидировать Васильева и Кузовлева, а взамен получала «амнистию» по долгу. Рощина согласилась. Кредитор снабдил ее пистолетом. Впрочем, это не единственная версия произошедшего. Сама преступница меняла показания не единожды, заявляя, что ее заставили совершить убийство неизвестные, которые удерживали ее на какой-то даче.

Много вопросов, но мало ответов

В деле Ларисы Рощиной множество вопросов вообще так и осталось без ответа. Например, непонятно, почему кредитор заказал убрать именно Васильева и Кузовлева. Кроме того, в прессе писали, что происхождение пистолета ТТ также осталось невыясненным. К тому же, по логике, Рощиной, получившей в руки огнестрельное оружие, проще было убить своего кредитора. Если же молодая мать совершила двойное убийство по собственной инициативе с целью ограбления, то почему не взяла доллары, находившиеся при жертвах? Как бы то ни было, в июле 2002 года Московский городской суд признал Ларису Рощину виновной в исполнении двойного заказного убийства и приговорил к 12 годам лишения свободы.

Стоит отметить, что участие Ларисы Рощиной в других заказных убийствах не подтвердилось. Следствием это было тщательно проверено. Тем не менее средства массовой информации, основываясь на белых пятнах в истории Рощиной, упорно пытались выставить ее эдакой «Никитой местного розлива». Впрочем, не все журналисты придерживались подобного мнения. К примеру, в издании «Образы женщин в современной российской журналистике» (Издательство «Эслан», 2002 год), отмечается, что, возможно, имел место банальный аффект. Об этом говорит и убийство, совершенное в автомобиле, и испуг, испытанный Рощиной. Однако о каком аффекте может идти речь, когда женщина готовилась к преступлению и принесла оружие на встречу с компаньонами?