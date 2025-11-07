Презервативы из овечьих кишок и другие дикие средства защиты

Современные презервативы удобны, безопасны и доступны. Но несколько веков назад средства контрацепции выглядели не просто странно, а, скорее, жутко. В ход шло буквально все: кишки овец, панцири черепах, кусочки льна и даже крокодилий помет. «‎Рамблер» расскажет, как приходилось изощряться людям во время интимной близости.

Контрацепция в древности

Древний Египет: в древнеегипетском медицинском папирусе, датированном 1850 годом до нашей эры, описывается «противозачаточный состав» из меда, смолы акации и крокодильего помета. Смесь помещали во влагалище перед половым актом — считалось, что она создает физический барьер.

В Китае женщины использовали бумажные свертки, пропитанные маслом, а в Японии мужчины надевали на себя небольшие колпачки из панциря черепахи или рога. Их часто натирали воском, чтобы уменьшить боль и трение.

В Индии и Персии применяли пасты из меда, куркумы и золы, а также вставляли во влагалище различные растительные компрессы, которые должны были «охладить внутренний жар». Многие из них обладали антисептическими свойствами, но ни одно не обеспечивало надежной защиты.

Эпоха отчаянных экспериментов

В Средневековье тема сексуального здоровья была табуирована, поэтому врачам приходилось тайно искать хоть какие-то решения. Одни рекомендовали пить уксус перед половым актом, другие советовали «чистить матку» настоями трав. Мужчины использовали мешочки из льняной ткани, пропитанные маслом или вином, а моряки — бумагу и рыбьи пузыри.

С распространением сифилиса в XVI–XVII веках контрацепция из категории «неудобная тема» превратилась в насущную необходимость. Тогда-то и появились первые систематически изготавливаемые презервативы из овечьих кишок — дорогие, но действенные против беременности. Впрочем, от болезней они по-прежнему не спасали.

Презервативы из овечьих кишок

Они оставались одним из самых распространенных средств контрацепции вплоть до перехода Европы в Новое время. Материалом служил тонкий участок кишечника — обычно цекум. Его тщательно очищали, вымачивали, сушили и делали из него полупрозрачный «мешок», который фиксировался у основания пениса шелковой лентой. Внешне такие изделия напоминали тонкую пленку и вдобавок имели небольшой запах.

Их хранили в специальных футлярах, использовали несколько раз, промывая и суша после каждого применения. Продукция из овечьей кишки оставалась популярной вплоть до XIX века.

Историки отмечают, что презервативы, сделанные из овечьих или козьих кишок, использовали еще в Древнем Риме. В статье PMC «История презервативов‎» говорится, что римляне и египтяне применяли оболочки из кишечника животных и мочевых пузырей, чтобы защититься от сифилиса и других инфекций.

Однако эффективность этого средства контрацепции на самом деле была очень низкой. Главный недостаток — пористая структура материала. Современные исследования показывают, что такие изделия не задерживают вирусы и бактерии, поэтому не защищали от инфекций, передающихся половым путем.

От натуральных материалов к латексу

Настоящая революция в интимной защите произошла в XIX веке, когда Чарльз Гудьир изобрел вулканизацию каучука. Именно тогда появились первые резиновые презервативы — многоразовые, плотные, и, наконец, эффективные против инфекций. В XX веке их заменили тонкие латексные изделия, которые мы видим сегодня на полках магазинов.

Так, люди искали способы предотвратить беременность и болезни задолго до появления латекса. Некоторые методы были опасны, другие — просто неэффективны, но каждый шаг приближал к современным технологиям, благодаря которым безопасный секс сегодня доступен каждому.

