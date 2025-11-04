Крепостные фамилии: какие из них сохранились у русских до сих пор

В дореволюционной России фамилия была признаком социального статуса. Ею обладали представители знати — князья, бояре, дворяне, а также именитые купцы. А что же основная часть населения, крестьяне? Они веками обходились прозвищами, которые, к тому же, редко были постоянными. Ситуация кардинально изменилась лишь после исторического Манифеста 1861 года, отменившего крепостное право. Именно со второй половины XIX века бывшие крепостные массово начали получать официальные, закрепленные в документах фамилии.

© globallookpress

Представьте себе масштаб задачи: нужно было дать идентификаторы миллионам свободных людей. Государственные чиновники подошли к вопросу с практичностью, породив несколько основных типов крепостных фамилий.

По отцу и деду

Самый простой и распространенный способ. Обращение «Иван, Петров сын» легко превращалось в фамилию Иванов или Петров. Если имя заканчивалось на гласную, в ход шел суффикс «-ин»: так появились Ильины и Савины. Любопытно, что у донских казаков, как отмечала лингвист Александра Суперанская, фамилии на «-ин» не приживались. Их переделывали на привычный лад, получая, к примеру, форму Ильинов.

По роду занятий

Кузнецовы, Поповы, Ямщиковы — эти фамилии говорят сами за себя. Причем профессия могла быть унаследована от отца или деда, ведь ремесло часто передавалось из поколения в поколение. Так, «сын пастуха» вполне мог стать основоположником рода Пастуховых.

По прозвищу

На Руси прозвища долгое время фактически заменяли фамилии. Тут и придумывать ничего не надо было — просто «облагородить» кличку суффиксом. Фамилии такого плана: Большов, Козлов, Медведев. Зачастую обходились и вовсе без суффикса: Короткий, Яровой, Малых. Подобные фамилии родом из Сибири, Урала, русского Севера.

По месту жительства

Даже спустя четверть века после отмены крепостного права далеко не все крестьяне получили фамилии. Указ 1888 года гласил, что «Именоваться определенной фамилией составляет не только право, но и обязанность всякого полноправного лица».

Фамилии стали давать массово по топонимам. Так, например, все жители села Новое становились Новоселовыми, а Волково — Волковыми, хоть и не были родственниками друг другу.

«Дворянские» фамилии

Впрочем, даже «благородные» фамилии вроде Волконских или Оболенских совсем не отвергают крестьянского происхождения. Ведь нередко крепостных записывали по их помещикам. Так и появлялись всякие Долгоруковы, Репнины или Салтыковы — без каких-либо дворянских корней.

Сплошные крепостные?

Так что же, получается все современные русские — потомки крепостных? Нет. Согласно сборнику «Крепостное население в России по 10-й народной переписи», изданному в 1861 году, лишь 34% населения было крепостным — в основном в центральной части страны, Малороссии и Белоруссии. А вот на Севере, Урале или в Сибири, в Кавказских или Азиатских территориях крепостных почти не было. Так что даже если выходцы оттуда носили фамилию Иванов или Кузнецов, скорее всего крепостными они не были.