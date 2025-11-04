Как мягкая игрушка Тедди захватила мир

27 октября отметили День плюшевого мишки. О причинах популярности этой игрушки во всем мире и ее истории «Вечерняя Москва» поговорила с основателем компании «Играмир» Антоном Яковлевым.

Мягкие игрушки так же, как, например, щеночки и котята, пробуждают в людях родительские инстинкты. Они ассоциируются с теплотой, душевностью, воспоминаниями из детства.

С появлением плюшевого мишки связана легенда: во время охоты в 1902 году президент США Теодор Рузвельт (чье прозвище было Тедди) отказался добивать загнанного, привязанного к дереву раненого медведя, назвав такую охоту неспортивной. Этот случай широко освещался в газетах, одна из которых опубликовала карикатуру на благородного президента, пощадившего медвежонка. Удивительная история вдохновила владельца магазина игрушек Морриса Мичтома (между прочим, российского эмигранта) на создание плюшевого мишки, которого он назвал Тедди в честь Рузвельта. Как так вышло, что эта игрушка захватила мир? Почему мишку так любят и взрослые, и дети? На мой взгляд, мишка — нейтральный, классический образ. Этот персонаж не злой, не трусливый, не агрессивный. То есть медведи, конечно, опасные животные. Но у медведя-героя сказок характер приятный. Он сильный, спокойный, добрый. Мишка — это еще и русский герой, символ нашей страны. Поэтому нет ничего удивительного в популярности игрушки у россиян.

«Интересно, что мужчины тоже любят мягкие игрушки, хотя не признаются в этом. Мы делали сувениры для предприятия, на котором добывают гранит. Здоровые, работящие мужики, некоторые из которых, к слову, сидели, не могли сдержать улыбки, когда им дарили плюшевых мишек», — рассказал Яковлев.

Папа Римский рычит

Три варианта плюшевого медведя в костюме Папы Римского Бенедикта XVI продавали в Германии. Было изготовлено 800 экземпляров каждой версии. Интересно, что по немецкой традиции плюшевые медведи не поют песни, а злобно рычат.

Ценный зверь

В 1905 году немецкая компания создала самого дорогого плюшевого медведя. Если переводить его стоимость в рубли, то получится 170 миллионов. Именно за такую сумму медвежонка Тедди в костюме от известного французского дома моды купил на аукционе предприниматель Джесси Ким.

Удачный ход

Плюшевого мишку часто используют для рекламы. Например, белый мишка — символ известной компании, производящей газировку. Из-за рекламы, показанной в 1993 году, в мире произошел бум плюшевых белых медведей.

Наш талисман

Медведь Миша родился в 1977 году: в качестве талисмана Олимпиады-80 его выбрал советский народ, а нарисовал художник Виктор Чижиков. За следующие три года он стал новым символом страны и самым известным спортивным талисманом в мире.

Король плюшевый, Карл!

В этом году король Великобритании Карл III представил необычный сувенир — плюшевого медведя в виде самого себя. Игрушка была предназначена только для взрослых коллекционеров и продавалась за 375 долларов. Всего изготовили 1948 экземпляров — в честь года рождения короля. Каждый медведь был пронумерован и сопровождался сертификатом подлинности.

Английский джентльмен

Первая публикация книги «Медведь, которого зовут Паддингтон» увидела свет в 1958 году. Паддингтона можно легко выделить из множества медвежат. Он всегда носит широкополую шляпу и классическое синее пальто.

Справка

В мире около двадцати музеев, посвященных плюшевым медведям, и десятки тысяч коллекционеров. За рубежом регулярно проводят торги, на которых выставляют только плюшевых мишек.

Настоящие страшилы

Плюшевые медведи не всегда бывают милыми.

Известный магазин выпускает страшных медведей, которых, несмотря на жуткий вид, раскупают мгновенно. Кровожадные игрушки Филиппа Блэкмена удачно впишутся разве что в готический интерьер.

Художник и фотограф из Бруклина Кент Роговски делает жуткие фотографии плюшевых медведей, вывернутых наизнанку.

Сварливый мишка Уилсон от калифорнийского дизайнера Фрэнка Козика смотрит на всех вокруг с нескрываемой неприязнью.

Держим в чистоте

Со временем мягкая игрушка может загрязниться и потерять свой внешний вид. Важно знать, как правильно ухаживать за ней.

Наполните тазик или ванну холодной водой и добавьте моющее средство для чистки игрушек, также подойдут детские моющие средства. Рекомендуется предварительно проверить их на небольшом участке, чтобы убедиться, что они не повредят материал.

Замочите медведя на 10–15 минут. Для удаления сильных загрязнений используйте поролоновую губку с мыльным раствором.

Прополощите медведя, пока вода не станет прозрачной. После полоскания слегка надавите на игрушку, чтобы убрать воду, и оставьте в ванной на пару часов, чтобы вода стекла.

Положите медведя на ровную поверхность — подойдет обычная напольная сушилка для вещей. Время от времени переворачивайте медведя, чтобы сушка была равномерной. Не сушите медведя на батарее или под прямыми солнечными лучами. Оставьте мишку на несколько часов, пока он полностью не высохнет.

Когда плюшевый мишка полностью высох, рекомендуем слегка взбить его как подушку, чтобы мех распрямился.

Мы не рекомендуем использовать для очистки стиральную машину. Химчистка — самый удобный и эффективный способ. Игрушку почистят при помощи специальных химических средств, следуя рекомендациям от производителя.

