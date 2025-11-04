Диверсант особого назначения: кто создал российский спецназ

В историю российской военной разведки, которая 5 ноября отмечает свой профессиональный праздник, вписано много славных имен. В разные годы они с честью выполняли свой долг, постоянно рискуя жизнью. Не о всех можно рассказывать даже спустя десятки лет. Но о некоторых можно и нужно…

Говоря о создании современного спецназа, ссылаются, как правило, на директиву министра обороны маршала Александра Василевского от 24 октября 1950 года. В соответствии с этой директивой в общевойсковых и механизированных армиях начали формироваться отдельные роты специального назначения. А дальше их развернули в батальоны, потом в бригады.

Но дело в том, что подразделения специального назначения Разведуправления Красной Армии разворачивались еще в 30-е годы, почти за два десятилетия до известной директивы министра обороны. Об этих подразделениях и до нынешнего дня мало что известно. И не только широкому кругу общественности, но даже специалистам.

Жизнь генерал-майора Николая Кирилловича Патрахальцева сложилась так, что ему одному из немногих выпала честь дважды в истории нашей военной разведки разворачивать части специального назначения.

После Великой Отечественной войны ему пришлось доказывать, что он формировал и был первым командиром диверсионного подразделения. В спецархиве военной разведки сохранился любопытный документ.

«В моем личном деле указано, что в 1935 и 1936 годах, я был по приказу НКО командиром взвода и командиром роты отдельного саперного батальона 51 стрелковой дивизии. В действительности я не был на этих должностях, а командовал, так называемым, саперно-маскировочным взводом, созданным 4-го управлением (разведуправление). Мое назначение командир взвода, роты, и само название "сапмасквзвод", являлось прикрытием для выполнения спецзадач 4-го управления и 4-го отдела штаба Киевского особого военного округа. Так, в архивном деле № 2648 подробно говорится о создании в 4-ом управлении РККА разведподразделений с целью прикрытия названных "сапмасквзвод", в которых готовились люди для выполнения особых диверсионных задач. В архивном деле № 5956 Киевского особого военного округа имеется приказ о моей работе в "сапмасквзводе"».

Таким образом, документально подтверждено, что первым командиром такого «сапмасквзвода» в 1935 году в Киевском особом военном округе, а конкретно в Одессе, стал Николай Патрахальцев.

Два года готовил своих подчиненных к разведывательно — диверсионным действиям комвзвода Патрахальцев. А в 1937 году официально был направлен в Москву на курсы командиров саперно-маскировочных рот. Уехал и пропал…

«Советико» Николай

Испания стала первой войной Николая Кирилловича. Первой, но далеко не последней.

Прибыв в Москву, он явился в разведуправление, доложил. Здесь и была сформирована небольшая группа из трех человек. Потом — короткий, но жесткий инструктаж. Ни в коем случае не попадать в плен. А если это случится, даже под пытками не признаваться, что вы — советские военнослужащие.

Задача — обучать испанских бойцов, а также интербригадовцев, прибывших из других стран. Самим в тыл противника не ходить.

Потом была дорога через Германию, Францию в Испанию. В Валенсии на вокзале их встретил чернобровый красавец с завораживающей улыбкой. По началу, разведчики не поняли, кто он, испанец, русский?

«Ксанти», — представился он на чистейшем русском языке.

Это был Хаджи-Умар Мамсуров, офицер советской военной разведки. «Ксанти» — его испанский псевдоним.

Мамсуров отвезет их в гостиницу «Метрополь» и здесь состоится первая беседа.

— Слушайте внимательно, — сказал он, — всех троих я назначаю в отряды, которые действуют в тылу врага. Свои теоретические знания вы будете передавать испанцам в ходе совместных действий. Подчеркиваю — совместных действий в тылу врага. Конечно, и сами практики поднаберетесь.

— Товарищ «Ксанти», — вступил в разговор Патрахальцев, — но в Москве нас предупредили — в тыл врага ни в коем случае не ходить…

— Знаю, — сказал Мамсуров, — но здесь я начальник. Вы будете посылать других в бой, а сами отсиживаться? Мы должны быть примером для испанцев. Показать, что значит советский командир — смелый, грамотный в военном деле, бесстрашный в боевой обстановке. Кто со мной не согласен, возвращайтесь домой.

Разведчики молчали. Они были согласны с «Ксанти».

Как складывались события дальше, вспоминал сам Патрахальцев, которого испанцы звали «Советико Николай»:

«В декабре 1937 года республиканские войска провели крупную военную операцию за г. Теруэль, грозившую расчленить мятежные силы. Франко был вынужден перебросить дополнительные войска под Теруэль. Он снял их из-под Мадрида. В боях за Теруэль и мне пришлось выполнить важное боевое задание, за что я был награжден орденом Боевого Красного Знамени».

В личном деле Николая Патрахальцева за этот период сделана запись:

«1937−1938 г. г. Испания. Советник 14 корпуса. Подготовка диверсионных актов».

В корпусе насчитывалось около 3.000 человек. Диверсанты совершили сотни диверсионных актов и засад.

«Энергичный, решительный, требовательный»

Из зарубежной командировки Патрахальцев возвратился с отменной характеристикой. Его назначили заместителем начальника отдела «А» Разведуправления, которое занималось разведывательно-диверсионными делами.

Долго засиживаться в Москве не пришлось. Уже на следующий год разгорелись бои у реки Халхин-Гол. В августе 1939 года он выезжает туда, возвращается в октябре, а в ноябре, — вновь на фронт. Теперь уже на советско-финский. Работает в оперативной группе Северо-Западного фронта.

Результаты финской войны известны. Потом, когда будут подводить итоги, разведку попытаются сделать крайней, виноватой во всех просчетах наших политиков и военачальников.

Однако, как показывает внимательное изучение боевых действий на советско-финском фронте, как раз разведывательно-диверсионные подразделения и показали себя лучшим образом.

…13 марта 1940 года советско-финская война закончилась. Капитан Николай Патрахальцев возвратился в Москву.

Через месяц в аттестации на него начальник спецотдела 5 управления ГРУ полковник Х. У. Мамсуров напишет:

«Энергичный, решительный, требовательный, инициативный командир. В боевой обстановке показал себя смелым и храбрым командиром. За боевые заслуги на фронте борьбы против финской белогвардейщины представлен к ордену Красного Знамени в 1940 г.».

Так Патрахальцев получил свой второй боевой орден и звание майора.

Работа по расширению агентурной сети

На третий день после нападения фашистской Германии на СССР руководитель военной разведки генерал Филипп Голиков своим приказом создаст оперативную группу, которую возглавит полковник Хаджи-Умар Мамсуров. Заместителем у него станет майор Николай Патрахальцев.

Следовало срочно развертывать партизанское движение. В январе 1942 года Мамсуров был назначен командиром 114 кавалерийской дивизии и убыл на Кавказ. Дела у него принял Патрахальцев.

Николай Кириллович готовил не только партизан, но также разведчиков-нелегалов, отправлял их на работу в Италию, Югославию и в дальнейшем руководил их деятельностью.

В начале 1944 года Николай Патрахальцев был переброшен в Югославию, где возглавил резидентуру «Патрас». Резидентура располагалась в Словении. Официально он являлся помощником начальника Военной миссии СССР в Югославии.

Из двух десятков резидентов, радистов, отдельных источников восемь агентов подготовил лично Николай Патрахальцев. Кроме того, агентура Центра, забрасываемая через Югославию в Германию, Австрию, Италию, Францию, Грецию, Албанию, шла в основном через Патрахальцева-«Патраса».

Командировка Николая Патрахальцева закончилась в апреле 1945 года. За успешное выполнение задания командования в Югославии полковник Патрахальцев Николай Кириллович был награжден высшей наградой страны — орденом Ленина и югославским орденом Партизанская звезда I степени

Обучать и воспитывать разведчиков-диверсантов

Весной 1946 года полковник Патрахальцев оказался в очередной своей заграничной командировке в Аргентине под «крышей» советского торгпредства.

Работать в Аргентине было очень трудно. Обстановка в стране и, в первую очередь, в столице Буэнос-Айресе, в те годы складывалась крайне неблагоприятно для нашей агентурной деятельности. Это определялось прежде всего политической конъюнктурой. Вот лишь один весьма показательный пример. Член кабинета министров, генерал в отставке Пистарини во время своего визита в США заявил:

«Аргентина твердо стоит за США в ее холодной войне против России».

В такой напряженной оперативной обстановке начинает свою деятельность Николай Патрахальцев. Но применить свои способности, опыт Николаю Кирилловичу не удалось. Через год он был возвращен в Москву и занялся своим делом, в котором был непревзойденным мастером. — подготовкой разведчиков-диверсантов.

Направление, которым руководил полковник Николай Патрахальцев, объединило лучших специалистов того времени по диверсионной работе — Героя Советского Союза Ивана Банова, Григория Мыльникова, Федора Побожеева, Василия Покидько. Курировал эту работу опытнейший разведчик-диверсант Герой Советского Союза генерал-полковник Хаджи-Умар Мамсуров.

У офицеров направления было много забот. В первую очередь следовало разработать штаты наших частей спецназа для округов и армий. Структура частей должна соответствовать задачам, то есть быть гибкой, позволяющей применять их в различных операциях.

А какое вооружение более всего подходит спецназовцам? Тоже не самая простая проблема. Пришли к выводу, что это должны быть автоматы, пулеметы, гранатометы, минно-взрывные средства, агентурные КВ радиостанции.

Нужна была новая техника и вооружение. По инициативе коллектива направления специальной разведки началась разработка таких образцов — бесшумного стрелкового оружия, современных парашютов для большого радиуса действия, нового обмундирования, компактных средств связи.

Офицеры направления не засиживались в Москве. Они постоянно выезжали в округа, оказывали помощь в комплектовании частей специального назначения.

Пять лет руководил направлением специальной разведки полковник, а потом генерал-майор Николай Патрахальцев. В 1962 году он возглавит отдельную часть и продолжит свою работу.

Генералу Николаю Кирилловичу Патрахальцеву будет 61 год, когда он уйдет в отставку.