Почему некоторые красноармейцы смеялись перед расстрелом фашистами

В экстремальных условиях, например, перед лицом неминуемой смерти, проявления человеческого мужества могут принимать различные формы. В хрониках Великой Отечественной войны зафиксирован особый феномен: поразительное спокойствие и даже смех советских бойцов перед расстрелом. Это поведение, документально подтвержденное фотографиями и воспоминаниями, сегодня служит примером высочайшей стойкости духа. А тогда оно оказало мощное деморализующее воздействие на противника.

© globallookpress

Улыбка как вызов

Для профессионального военного хладнокровие перед смертью — ожидаемое поведение. Однако открытый смех, улыбки и вызывающие позы выходили за рамки обычной храбрости. С точки зрения психологии, такое поведение является высшей формой отрицания власти палача над собой. Улыбаясь, приговоренный солдат не только демонстрировал отсутствие страха, но и символически лишал противника его главного оружия — возможности запугать и унизить. Это вызывало у немецких солдат чувство растерянности, ощущение «неправильности» происходящего, о чем свидетельствуют дошедшие до нас дневниковые записи.

Документальные свидетельства

Историкам и поисковикам удалось идентифицировать несколько характерных эпизодов, запечатленных на фотографиях.

Один из самых известных снимков начала войны — это расстрел пограничников у Брестской крепости в июне 1941 года. на фото запечатлен момент казни двух бойцов погранзаставы. Согласно печально известной «Директиве об обращении с политическими комиссарами», сотрудники НКВД подлежали немедленному уничтожению. На фотографии один из пограничников, в майке и с всклокоченными волосами, смотрит на палачей с открытой, дерзкой улыбкой. Этот образ стал символом сопротивления с первых дней войны.

Кроме того, немецкая фотохроника зафиксировала показательный расстрел двух красноармейцев, захваченных в плен после боя за высоту 122 в Мурманской области. На снимках один из бойцов, Сергей Корольков, стоит в позе «руки в боки», с легкой, презрительной улыбкой на лице, в то время как немецкий офицер что-то кричит ему, тыча пальцем. На следующем кадре, сделанном уже во время самой казни, оба солдата сохраняют ту же невероятную выдержку и спокойствие.

Согласно воспоминаниям местных жителей, записанным поисковиками, в июне 1942 года под Ростовом-на-Дону командир части НКВД, прикрывавший отход своих бойцов, был захвачен в плен. Свидетели рассказали, что он шел на казнь спокойно, с травинкой в зубах и улыбался местным детям. На месте расстрела он отказался от сигареты, предложенной немецким офицером, а затем сам скомандовал расстрельной команде: сначала «Achtung!» («Внимание!»), а затем «Feuer!» («Огонь!»).

Аналогичное поведение отмечалось и в другие периоды. Так, сохранились фотографии времен Советско-финской войны (1939-1940), на которых молодой красноармеец в лихо сдвинутой пилотке, скрестив руки на груди, спокойно и с улыбкой ожидает своей участи.

Феномен «смеха перед расстрелом» невозможно объяснить лишь воинской дисциплиной или идеологической подготовкой. Он касается глубинных основ человеческой психики и силы духа. Для противника, столкнувшегося с таким поведением, это было необъяснимо и потому пугающе. Оно разрушало миф о психологическом превосходстве и ставило под сомнение саму природу их власти над побежденными. Ведь назвать этих улыбающихся смерти в лицо людей побежденные просто язык не поворачивается.