Что стало с генералом, который выступил против Хрущева

В истории советского диссидентского движения фигура генерал-майора Петра Григоренко стоит особняком. Ведь он не был выходцем из театральной или литературной богемы, инакомыслящим интеллигентом или ученым. Григоренко — высокопоставленный офицер, прошедший всю Великую Отечественную войну. Такие традиционно хранят верность государству и власти, их пестующей. Но Петр Григорьевич стал исключением.

Военная карьера

Петр Григорьевич Григоренко родился в 1907 году в украинском селе Борисовка. В юности и молодости он сменил несколько рабочих профессий, прежде чем в 1929 году поступил в Харьковский политехнический институт. Однако его карьера резко изменилась после перевода в Военную академию, а позднее — в Академию Генерального штаба РККА.

В конце 1930-х годов, будучи на службе в Западном особом военном округе, Григоренко, по собственному позднейшему признанию, участвовал в уничтожении храмов в Витебске. Этот факт вызывал у него глубокое раскаяние впоследствии. Его военная карьера продолжилась на Дальнем Востоке, где он участвовал в боях на Халхин-Голе, а во время Великой Отечественной войны командовал 18-й отдельной стрелковой бригадой и 202-й стрелковой дивизией. Несмотря на ранение и контузию в 1944 году, он оставался в строю до самой Победы.

Истоки инакомыслия

По собственным воспоминаниям, первые зерна сомнения в непогрешимости системы у Григоренко появились еще в конце 1930-х годов, после необоснованного ареста его брата. Тогда он, рискуя собственной свободой, добился приема у прокурора СССР Андрея Вышинского. Этот случай, подробно описанный им в мемуарах «В подполье можно встретить только крыс», стал первым столкновением с карательной машиной государства. Его критическое отношение к власти лишь усиливалось со временем. Он открыто осуждал Иосифа Сталина за военные просчеты, а маршала Георгия Жукова — за огромные потери в войне и репрессии против офицерского состава. Тем не менее, система самого Григоренко не трогала, осознавая его полезность и военный талант.

Выступление против Хрущева

Кульминацией конфликта Григоренко с системой стало его выступление в 1961 году на районной партконференции, где он, будучи доцентом Академии имени Фрунзе и генералом, обвинил Никиту Хрущева в возрождении культа личности. Этот поступок, беспрецедентный для офицера такого ранга, имел мгновенные последствия: Григоренко был уволен из Академии и отправлен в своего рода «ссылку» на Дальний Восток. Однако вместо того, чтобы смириться, генерал радикализировался. В 1963 году он вместе с сыновьями создал подпольный «Союз борьбы за возрождение ленинизма», занимавшийся распространением листовок с критикой режима.

Власть ответила на деятельность Григоренко методами, характерными для эпохи «застоя». В 1964 году он впервые был помещен в специальную психиатрическую больницу с диагнозом «паранойяльное развитие личности», где провел несколько месяцев. Впоследствии эта практика «карательной психиатрии» стала основным инструментом нейтрализации инакомыслящих.

После освобождения Григоренко не прекратил свою оппозиционную деятельность. Он активно включился в движение по защите крымских татар, за что в 1969 году был вновь арестован и помещен в психиатрическую лечебницу. Лишь под давлением международной общественности его освободили в 1974 году.

Вынужденная эмиграция

В 1977 году Григоренко разрешили выехать в США для лечения и встречи с сыном. В феврале 1978 года он был заочно лишен советского гражданства, что сделало его возвращение невозможным. Несмотря на предложение читать лекции в престижной военной академии Вест-Пойнт, Григоренко категорически отказался, заявив: «Земля России полита моей кровью, наши страны в состоянии противоборства, и я не могу свой военный опыт и знания передавать армии потенциального противника».

Петр Григоренко скончался в Нью-Йорке в 1987 году, так и не дожив до краха системы, против которой боролся. Уже при Борисе Ельцине ему было посмертно возвращено звание генерал-майора.