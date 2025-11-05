Школьник преподал жестокий урок учителю

Пользователь Reddit с ником matijago поделился историей о том, как он, будучи школьником, преподал жестокий урок учителю физкультуры. По словам мужчины, педагог постоянно издевался над ним.

Автор поста рассказал, что у него врожденный порок сердца, из-за чего ему всегда было трудно участвовать в таких спортивных играх, как футбол и баскетбол.

«Я был низким, худым и неуклюжим, потому что не мог заниматься обычными вещами на свежем воздухе, как большинство других детей», — вспомнил мужчина и добавил, что часто становился объектом насмешек со стороны своего учителя физкультуры.

В старших классах он внезапно открыл для себя велоспорт.

«Родители и врачи постоянно говорили мне не перенапрягаться. Со временем я заметил, что у меня нет никаких проблем с выносливостью и преодолением больших расстояний. (...) Я был очень худым, не умел бегать на короткие дистанции, но мог подниматься на высокую гору равномерно, обгоняя почти всех за счет своей выносливости. Я купил себе шоссейный велосипед и никому в школе не рассказывал о своих тренировках», — написал рассказчик.

Однажды его класс отправился в поход. Автобус должен был отвезти детей на вершину горы, откуда они должны были идти пешком. Однако учитель физкультуры сказал, что собирается подняться туда на велосипеде, и предложил ученикам присоединиться к нему. Единственным, кто вызвался, был рассказчик. Педагог пытался отговорить его, но школьник настоял на своем. В итоге автор поста и учитель сели на велосипеды и начали подниматься на гору, по очереди обгоняя друг друга.

Ученик чувствовал себя хорошо во время подъема, но педагог, как выяснилось, не привык к такой нагрузке. В конце пути учитель настолько устал, что упал, после чего его стошнило.

«Он больше никогда не делал мне замечаний на занятиях по физкультуре. Урок: не задирайте своих учеников — они могут вас удивить», — заключил рассказчик.

