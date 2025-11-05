История и значение иконы «Всех скорбящих радость»

Икона «Всех скорбящих радость» — один из самых узнаваемых образов Пресвятой Богородицы в русской традиции. Икону почитают как чудотворную, считается, что она помогает страдающим от недугов и скорбей. История образа тесно связана с храмом на Большой Ордынке в Москве. Краткая история иконы, значение для верующих, традиции празднования — в материале «Газеты.Ru».

Праздник иконы «Всех скорбящих радость»: когда отмечают

Общее церковное празднование приходится на 6 ноября (24 октября по старому стилю). В этот день в храмах служат молебны и литургии в честь иконы. Некоторые списки имеют отдельные дни памяти.

Так, петербургский вариант иконы «Всех скорбящих радость» (с грошиками) чтут 5 августа (23 июля по старому стилю). Этот список прославился в 1888 году, когда в часовню, где хранилась икона, ударила молния, начался пожар: сам образ уцелел и «обновился», а к иконе прилипли медные монеты — «грошики» из ящика для пожертвований. С тех пор этот сюжет закрепился в названии списка. История с «грошиками» стала знаком особого божественного промышления: монеты, приставшие к иконе во время грозы, верующие восприняли как символ милостыни и внимания к бедствующим. Петербургский список чтят как напоминание о милосердии и помощи страждущим, а день его памяти вошел в церковные календари.

История иконы «Всех скорбящих радость»

Название «Всех скорбящих радость» — строка из богородичных песнопений. В XVII веке под влиянием западноевропейских образцов в русскую живопись входит новая иконография с таким именем. Исследователи отмечают, что еще до знаменитого чуда на Ордынке существовали иконы с этим названием: один из ранних образов приписывают придворному живописцу Ивану Безмину (1683). Также упоминаются иконы в Коломенском и Арзамасе. На ранних вариантах страждущие вокруг Богородицы могли вовсе не изображаться — композиция больше напоминала картину Россо Фьорентино «Мадонна во славе».

Исцеление Евфимии Папиной

Широкое почитание икона получила в Москве в храме Преображения на Большой Ордынке.

По церковному преданию, 24 октября 1688 года (6 ноября по новому стилю) родная сестра патриарха Иоакима Евфимия Папина получила исцеление. Во время тяжелой болезни она услышала повеление обратиться к иконе «Всех скорбящих радость» из Преображенской церкви. По совершении молебна с водоосвящением она выздоровела.

Верующие стали приходить к иконе с просьбами о здравии, о помощи в житейских трудностях, о поддержке в печали и одиночестве. В храмовой практике это стало выражаться в молебнах и домашней молитве перед списками образа — как простой, доверительной просьбе о заступничестве и укреплении.

Два центра почитания и «спор о первообразе»

В начале XVIII века к истории иконы «Всех скорбящих радость» добавилась петербургская глава. Около 1710–1711 года царевна Наталья Алексеевна (сестра Петра I) увезла из московского храма икону «Всех скорбящих радость» в Петербург. Источники расходятся: был ли это сам чудотворный образ или один из списков. Именно с этого времени началось двойное почитание — московской и петербургской чудотворных икон.

Ученые реконструируют облик обоих образов по точным спискам и старым литографиям (разновидность печатной графики).

Московская икона показывает Богородицу, часто с Младенцем, в сиянии мандорлы в окружении страждущих, к которым склонились ангелы-заступники. В руке у Богородицы четки, свиток или хлеб. На полях могут изображаться святые, например, Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, что указывает на связь иконы с храмом Спаса Преображения на Ордынке.

Петербургская икона (которую привезла Наталья Алексеевна), напротив, не изображает страждущих. На ней Богородица и Младенец держат четки, сверху — Господь Саваоф, а под ногами Марии — полумесяц.

Значение иконы «Всех скорбящих радость» для верующих

Само название иконы говорит о ее предназначении: Матерь Божия утешает скорбящих, помогает больным, обиженным, нуждающимся. Согласно церковным текстам, Богородица — «заступница», «печальных утешение», «больных исцеление», «христиан всех поможение» — то есть быстрая помощница в скорбях тела и души.

Как иконография раскрывает смысл

На классических списках Богородица изображается во славе, а вокруг — страждущие. Рядом ангелы, которые склоняются к людям и как бы приводят их к Богородице. Так наглядно показано, что милость и утешение исходят от Бога через молитвенное заступничество Божией Матери. В других исторических вариантах (особенно в петербургской традиции) композиция может отличаться, но смысл остается прежним: заступничество и милость к скорбящим.

Икона «с грошиками»: акцент на милосердии

Особый петербургский список «с грошиками» в церковной традиции стал знаком милостыни и участия в беде ближнего: верующие видят в этом напоминание, что молитва неотделима от дела милосердия. Поэтому у этого варианта образа сильнее тема помощи нуждающимся.

Название иконы «Всех скорбящих радость» говорит о том, что к ней может прийти любой. Поэтому образ быстро стал «народным»: списки распространялись в городах и монастырях, а в храмах с таким именем до сих пор совершают особые богослужения в дни памяти. Это притягивает к иконе огромное количество верующих для личной и общественной молитвы — о больных, бедствующих, скорбящих.

Как празднуют день иконы «Всех скорбящих радость»

В храмах 6 ноября совершают Божественную литургию, а также молебен перед иконой. Часто читают акафист образу. Верующие подают записки о здравии, благодарят за полученные милости и просят утешения в скорбях. Формула молитвы отражена и в богослужебных текстах («Всех скорбящих Радосте…»), из-за чего этот день воспринимается как время особого обращения к Богородице за укреплением и помощью.

В храм Спаса Преображения на Большой Ордынке, с которым связано предание 1688 года, в этот день приходит особенно много людей. Во многих городах служат молебны перед местными списками.

В день празднования многие совмещают молитву с благими делами: пожертвованием, помощью больным и одиноким, посещением тех, кто действительно скорбит.

Как молиться перед иконой «Всех скорбящих радость»

В храме — молебен или акафист, дома — короткая молитва. Можно назвать по имени тех, за кого просите, и ясно сформулировать просьбу: о здравии, об утешении, о мире в семье, о благом исходе дела.

Молитва перед иконой «Всех скорбящих радость»

Надеждо ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуреваемых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаждающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих, Мати преблагословеннаго Бога, преблагословенная и пренепорочная Дево!

К Тебе единой прибегаю, к Твоему покрову вседушно преклоняю колена, Владычице. Не презри плача и слез, утехо плачущих! Аще ужасает мя мое недостоинство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбоносный сей образ, на немже благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море, вижду: слепых прозревших, скачущих хромых, странствующих аки под сению Твоего призрения Матерне упокоенных и по всякому прошению благоизобильствующих: на оных помилования образ взирая, прибегох, слеп сый душевныма очима и хром душевными чувствы.

О, свете незаходимый! Просвети и исправи мя: веси всякую мою скорбь, веси всякую беду: не презри моления моего, о Полезнодательнице! Не возгнушайся мене грешнаго, не презри мене сквернаго: вем, яко вся можеши, елика волиши, о добрая надеждо моя, упование мое от сосцу матере моея. К Тебе привержен есмь от чрева матере моея, Тебе оставлен есмь: не остави мене, не отступи от мене ныне, и присно и во веки веков.

Аминь.

Пост и трапеза

Специального «уникального» постного устава для этого праздника нет: верующие ориентируются на общецерковный календарь. Если день приходится на среду или пятницу, обычно соблюдается пост по типикону. Если нет — возможно скромное праздничное угощение после богослужения или домашней молитвы.

Что можно и что нельзя делать в этот день

Что уместно в праздник

Посетить храм и помолиться. Участие в праздничной литургии, молебне перед иконой, подача записок о здравии и благодарственных записок — это основа празднования. В некоторых приходах также совершается крестный ход или читается акафист, согласно местной традиции. Если нет возможности в этот день посетить храм, следует помолиться дома — кратко и просто попросить об утешении, здравии, мире, премудрости в сложном деле.

Участие в праздничной литургии, молебне перед иконой, подача записок о здравии и благодарственных записок — это основа празднования. В некоторых приходах также совершается крестный ход или читается акафист, согласно местной традиции. Если нет возможности в этот день посетить храм, следует помолиться дома — кратко и просто попросить об утешении, здравии, мире, премудрости в сложном деле. Исповедаться и причаститься (по благословению). Праздник иконы «Всех скорбящих радость» — время для примирения. После примирения можно приступить к таинствам исповеди и причастия.

Праздник иконы «Всех скорбящих радость» — время для примирения. После примирения можно приступить к таинствам исповеди и причастия. Совершать дела милосердия. Молитву важно подкреплять конкретными добрыми делами: помочь нуждающимся, навестить больного, позвонить одинокому человеку, передать вещи или сделать пожертвование. Эта традиция восходит к старинному преданию о «грошиках».

Чего нельзя делать в праздник