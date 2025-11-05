Как «черный маг» лишил Плющенко золота Олимпиады

Соперничество Евгения Плющенко и Алексея Ягудина является одним из самых известных противостояний не только в фигурном катании, но и во всём мировом спорте. Апогеем открытого конфликта двух талантливых атлетов стала Олимпиада – 2002 в Солт-Лейк-Сити.

Именно там Алексей воспользовался ошибкой главного конкурента и завоевал золотую медаль. Но спортивные результаты отошли на второй план из-за мистического образа психолога в команде Ягудина – Рудольфа Зайганова. Якобы специалист оказывал давление на 19-летнего Плющенко, тем самым сбив его морально и лишив шансов на победу.

К тому турниру соперничество фигуристов вышло на новый уровень. Они открыто ненавидели друг друга. Усугублял ситуацию скандальный уход Ягудина от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой. Тот переход окончательно рассорил четырёхкратного чемпиона мира с наставником, а главного соперника – Плющенко эта новость только порадовала. Теперь не нужно было бороться за внимание тренера.

К олимпийскому сезону Евгений подходил в статусе лидера и главного претендента на победу. Он выиграл и чемпионат Европы, и первенство мира в 2001 году. Ягудину необходимо было вернуть веру в себя и свои силы. Проблемы были не столько в физической подготовке, сколько в моральном состоянии. Тогда Татьяна Тарасова и обратилась к известному психологу Рудольфу Загайнову.

Специалист был популярен в спортивных кругах, долгое время негласно считался главным в России по вопросам ментальной подготовки атлетов. Считалось, что манера работы Загайнова отличалась тем, что он не столько готовил морально своего клиента, сколько работал против его соперников. Удивительным образом сбивал их с нужно ритма. Неизвестно каким именно образом, но слава за ним закрепилась именно такая.

К тому же после того, как специалист прошёл курс семинаров по парапсихологии доктора медицинских наук Артемия Меделяновского, за Рудольфом закрепилось прозвище Чёрный маг. Что ещё сильнее могло отпугивать и общественность, и спортсменов.

До Ягудина Загайнов работал с Корчным и Каспаровым, в обоих случаях его активность была направлена на подавление сил Анатолия Карпова. А позднее Рудольф успел помочь и самому Карпову – с ним он сотрудничал уже против Каспарова.

Как признавалась Татьяна Тарасова, ей не нужен был спортивный психолог. Загайнова она позвала только для одного – контролировать состояние Алексея в мужской раздевалке от возможных нападок противников. Наставница боялась, что её впечатлительного подопечного что-то могло выбить из колеи, когда тот находится в помещении, куда у Тарасовой нет возможности зайти. А Загайнов спокойно «охранял» Ягудина от психологического давления соперников.

И параллельно, по сведениям общественности, использовал свои техники, чтобы выбить из равновесия конкурента самого Алексея – Евгения Плющенко. Например, уже на Олимпиаде во время проката короткой программы подопечного Алексея Мишина Загайнов взял и встал рядом с бортиком. Удивительно, но Плющенко упал на четверном прыжке. Из-за этого он занял промежуточное четвёртое место и практически потерял шансы на победу.

Перед произвольной программой Мишин потребовал убрать психолога, и эту просьбу организаторы выполнили, но было уже слишком поздно. Ягудин всё равно воспользовался роковой ошибкой своего оппонента и идеально выступил в обоих прокатах. Благодаря чему и завоевал олимпийскую золотую медаль.

Позднее Плющенко признавался, что чувствовал некое психологическое давление со стороны Загайнова. Но скорее просто от присутствия незнакомого человека и от разговоров, ходивших вокруг специалиста. К тому же стоит взять во внимание, что Евгению было всего 19 лет – в таком возрасте поддаться панике и поверить в какую-то мистику из-за дополнительного волнения не так уж и сложно.

После Олимпиады Татьяна Тарасова заявила, что методы Загайнова были настолько своеобразны, что он был готов перечеркнуть работу всей команды. Рудольф даже запрещал постановщику Николаю Морозову контактировать с Ягудиным.

А после тех Игр повёл себя не очень красиво. Он дал расписку, что в течение пяти лет не будет разглашать секреты сотрудничества с тренером и фигуристом. Но буквально сразу же после прекращения совместной работы его дневники появились в прессе.

Сейчас уже невозможно понять, что действительно произошло на той Олимпиаде и кто виноват в роковом падении Евгения Плющенко. Эти тайны ушли вместе с самим психологом. Загайнов умер в 2014 году, перед этим попав в скандал, связанный с загадочной историей гибели его возлюбленной и клиентки – велосипедистки Юлии Арустамовой.