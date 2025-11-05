РИА: Лувр отказался комментировать использование слова LOUVRE в качестве пароля

В этом на допросе признались двое подозреваемых — Абдулай Н. и Айед Г. «Эта версия о ручонках, управляемых преступной организацией, была также выдвинута предполагаемым сообщником Абдулая Н. — Айедом Г., подозреваемым в проникновении в Галерею Аполлона. Он упомянул о возможном заказчике за рубежом, не называя имени», — пишет французская газета Le Parisien. Кроме того, как заявил следователям один из мужчин, не знал, что грабит Лувр. Он считал, что музей находится только со стороны известной пирамиды. Второй предполагал, что грабит учреждение, в котором в воскресенье никого не будет. Как отмечает газета, оба подозреваемых были не организаторами ограбления, а лишь звеньями сложной цепи.