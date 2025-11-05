Исраел Акопкохян: главная победа и историческая неудача «мушкетера ринга»

Легенда армянского, советского и мирового бокса Исраел Акопкохян отметил юбилей 65-летие. С 1970-х по начало 1990-х он становился шестикратным чемпионом СССР, трехкратным победителем первенства Европы, чемпионом планеты, обладателем Кубка мира и двукратным победителем Игр доброй воли. Акопкохян является Заслуженным мастером спорта СССР и Выдающимся боксером СССР.

Путь в мир бокса

1972 год. Двенадцатилетний ереванский мальчишка Исраел, которого во дворе и школе называли Исо, переступил порог спортивного общества «Трудовые резервы. В боксерском зале пахло кожей перчаток и мешков вперемешку с запахом пота тренирующихся. Было шумно от окриков тренеров, ударов по снарядам и прыжкам со скакалкой. На мгновение Исо оцепенел: он попал в какой-то другой мир мир Его Величества Бокса. И в то же мгновение он понял, что это его новая жизнь, путь, которым он будет идти до конца своих дней.

«С 1981 года я был государственным тренером Армянской ССР по боксу, команда тренировалась в этом же зале, и спортивный рост Акопкохяна прошел на моих глазах. Его наставником был Заслуженный тренер СССР Роберт Оганесян, который и сделал из Исраела великого боксёра. Мы ходили смотреть его бои, как в театр: об был боксером-танцором, боксером-актером, каждое его выступление на ринге превращалось в искусство.

Мушкетер ринга

Исраел Акопович один из выдающихся атлетов мирового любительского бокса. Будучи левшой, боксировал в правосторонней стойке, сочетая наступательный и контратакующий стили. Первая слава пришла в 1979 году: тогда он стал победителем VII летней Спартакиады народов СССР и чемпионом мира среди юниоров. Причем завоевал титул, имея травму.

«Он поехал на первенство мира в Японию с поврежденной рукой. Тренер сборной Чеботарев хотел не разрешить, чтобы он выступил в финале с такой травмой, но Исраел вышел и одной рукой, своей игрой-техникой победил и стал чемпионом, рассказывает Дереник Габриелян.

Исраел Акопкохян большую часть карьеры выступал в первом среднем весе. Провел 336 боев, одержав 300 побед. Он был одним из сильнейших игровиков-технарей. Его называли «мушкетером бокса, который своей правой, словно, фехтовал во время боя. Акопкохян также любил пританцовывать в ринге, вводя в заблуждение соперников.

«Я помню все свои бои. Моим самым сложным соперником был казахский боксер Серик Конакбаев. Он и его тренер были по-спортивному очень умными. И в ринге у нас с ним было противостояние умов, кто кого тактически переиграет.

Главная победа и историческая неудача

К финалу проходящего в Москве в 1989 году первенства планеты Исраел Акопкохян подошел в своей лучшей форме. Соперник немец Торстен Шмитц — тоже прошел отличную подготовку и считался одним из сильнейших боксеров того времени. Однако Акопкохян победил, став первым армянским боксером, завоевавшим титул чемпиона мира.

А вот лето 1980 года самый неудачный период в его спортивной жизни. На Олимпийских играх в Москве соперником Акопкохяна был кубинец Андрес Альдама. Многие эксперты бокса считают, что бой был равный, с небольшим преимуществом армянского боксера. Но Акопкохян проиграл. Долгое время тяжело переносил неудачу, сегодня относится по-философски.

«Андрес Альдама был очень сильным боксером. Но в третьем раунде он уже не знал, что делать, и стал часто клинчевать, периодически нарушал правила, рефери сделал ему предупреждение. Но в конце победу отдали ему. Думаю, это было политикой: чтобы улучшить отношения с Кубой, также учитывая, что Альдама был победителем многих международных турниров, а у меня все еще было впереди, поэтому и сделали его победителем, рассказывает Исраел Акопкохян.

Служение спорту

В 1985 и 1989 годах Акопкохяна признавали лучшим боксером мира. В том же 1989-м его включили в десятку лучших спортсменов СССР. Спортивную карьеру завершил в 1991 году и перешел на тренерскую работу. Был и главным наставником сборной Армении. Сейчас тренирует молодые поколения в его родном спортобществе «Трудовые резервы. По стопам Акопкохяна пошел и сын. Он член сборной Армении, призер международных турниров.

По случаю юбилея и за вклад в развитие физкультуры и спорта от имени президента Национального олимпийского комитета Армении Исраела Акопкохяна наградили золотой медалью «Царь Вараздат, который также был кулачным бойцом и победителем античных Олимпийских игр.