Откуда Сталин собирался управлять страной в случае падения Москвы

Октябрь 1941 года стал критическим моментом Великой Отечественной войны. После прорыва немецких войск на ближние подступы к Москве советское руководство впервые столкнулось с реальной перспективой падения столицы. В этих условиях был разработан комплекс чрезвычайных мер, известный как «План Б». Он предусматривал не только эвакуацию, но и полное уничтожение ключевой инфраструктуры города и создание альтернативных центров управления страной.

Октябрьская катастрофа

К концу сентября 1941 года линия фронта проходила в 400 километрах от Москвы, что создавало иллюзию относительной безопасности. Однако уже 6-7 октября силы группы армий «Центр» под командованием фон Бока сумели окружить основные силы советских фронтов, оборонявших столицу. 8 октября генерал Жуков, спешно вызванный из Ленинграда, в разговоре со Сталиным не исключил «внезапного появления перед столицей крупных бронетанковых сил противника». Эта угроза подстегнула руководство к разработке плана действий на случай наихудшего развития событий.

Секретное постановление ГКО № 980

15 октября 1941 года Сталин собрал экстренное заседание Государственного Комитета Обороны (ГКО), на котором было принято секретное постановление, определявшее действия на случай захвата Москвы. Дипломатический корпус, Совнарком и ключевые наркоматы — обороны и военно-морского флота — подлежали немедленной эвакуации в «запасную столицу» — Куйбышев (ныне Самара). Основная группа Генерального штаба перемещалась в Арзамас. Вождь собственноручно внес в документ поправку, указав, что «эвакуируется на другой день или позднее, смотря по обстановке». Таким образом он намеревался сохранять контроль до последней возможности.

Наркому внутренних дел Лаврентию Берии и первому секретарю МГК Александру Щербакову поручалось организовать минирование и последующий подрыв более тысячи стратегических объектов: заводов, складов, электростанций и мостов. Отдельным пунктом предписывалось вывести из строя электрооборудование метрополитена, но сохранить водопровод и канализацию.

Народная паника

Расплывчатость формулировок постановления, отсутствие четких маршрутов и очередности эвакуации привели к административному хаосу. 16 октября началось повальное бегство из Москвы партийных работников среднего звена, что немедленно было замечено горожанами. Усугубила панику временная приостановка работы метро, которое служило основным бомбоубежищем. Для населения это стало сигналом о готовящейся сдаче города.

Вопреки распространенному мифу, приказа о полном уничтожении метрополитена не отдавалось. Речь шла лишь о выводе из строя его энергохозяйства в крайнем случае. Но уже к 18 октября движение поездов было полностью восстановлено.

Партизанская война

На случай падения Москвы Сталин приказал подготовить новый стратегический рубеж обороны восточнее города, за реками Волга и Ока. Параллельно велась подготовка к партизанской войне в самой оккупированной столице. Так, был сформирован подпольный московский обком партии во главе с секретарем К.Ф. Калашниковым, который устроился сельским учителем в Подмосковье в ожидании немцев. именно он должен был возглавить подполье в оккупации. В городе и окрестностях создавались потайные склады оружия, боеприпасов и продовольствия, а также сети конспиративных квартир.

Масштабная эвакуация

В последующие дни хаос в столице был остановлен: удалось наладить нормальную эвакуацию и функционирование основных учреждений: метро, магазинов, больниц, административных органов и т.д. Сталин также решил не покидать столицу и принимал непосредственное участие в руководстве обороной города и эвакуацией. К середине декабря 1941 года советское контрнаступление под Москвой сняло непосредственную угрозу захвата столицы.

К тому времени на восток было вывезено более 300 промышленных предприятий и около 564 тысяч рабочих и членов их семей. Население Москвы сократилось с 4,5 до 2,5 миллионов человек. Помимо Куйбышева, запасные командные пункты были оборудованы в шести других городах Поволжья и Урала, что свидетельствует о долгосрочном характере приготовлений.

Примечательно, что первым еще 3 июля 1941 года в условиях строжайшей секретности было эвакуировано тело Ленина. Его отправили в Тюмень, где оно и находилось до апреля 1945 года.