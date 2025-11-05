В истории советских спецслужб Павел Судоплатов стоит особняком — его называют одним из самых эффективных оперативников, организатором легендарных диверсий и похищений. Но его главной операцией стала борьба за собственную жизнь после падения Лаврентия Берии. Когда машина государственной репрессии обратилась против него самого, Судоплатов применил единственно возможную тактику выживания — блестящую многолетнюю симуляцию безумия.

От генерала до врага народа

Лето 1953 года стало роковым для всей команды Берии. Арест всесильного министра означал скорый крах и для его ближайших соратников. Судоплатов, прошедший путь от чекиста до генерал-лейтенанта, понимал это лучше многих. Его арестовали 21 августа 1953 года — менее чем через два месяца после падения шефа.

На первом же допросе генпрокурор СССР Роман Руденко огласил стандартный для того времени набор обвинений: заговор с целью захвата власти, измена Родине, подготовка терактов против первых лиц государства. Следователи прямо заявили: обращаться с ним будут так же, как «у вас в НКВД» — без сантиментов.

«Признаетесь — все равно расстреляем»

Несмотря на угрозы расправы над семьей, Судоплатов отказался признавать вину и очернять Берию. В своих мемуарах он вспоминал, что физическим пыткам его не подвергали, но применяли изощренную пытку бессонницей — допросы продолжались сутками. Осознав, что признание не спасет от расстрела, опытный разведчик начал разрабатывать единственно возможный план спасения.

Пример Камо как руководство к действию

Павел Судоплатов решил последовать примеру революционера Камо (Тер-Петросяна), симулировавшего в германской тюрьме психическое заболевание: заключенный в первую очередь замолкал на допросах и переставал принимать пищу. После этого по прошествии двух-трех недель человек впадает в прострацию (ступор). По словам Камо, самое трудное в данной симуляции выдержать спинномозговую пункцию (боль при этом страшнейшая) – таким образом проверяется болевая реакция больного и он выводится из ступора.

Обессилевшего Судоплатова положили в больницу Бутырки, где стали насильно кормить, сделали пункцию, которую он выдержал. Заключенный провел в этом психиатрическом отделении тюремного стационара более года. В течение этого времени Судоплатов при содействии жены получал информацию о ходе следствия и судебных процессов над «пособниками Берии» – супруга специально передавала ему с воли книги, обернутые газетами. Заметки об арестах тех или иных сотрудников МВД Судоплатов воспринимал как сигнал продолжать симуляцию психического заболевания: «выздоравливать» было еще преждевременно.

В 1955 году Судоплатова перевели в тюремную больницу ленинградских «Крестов», где ему при очередной пункции повредили позвоночник, сделав инвалидом. Там заключенного регулярно кололи аминазином. Впоследствии в мемуарах Судоплатов вспоминал, что все это лечение, возможно, в итоге привело к возникновению у него реального реактивного психоза. В деле заключенного были подшиты докладные врачей, которые сомневались в неадекватности больного, «обнаруживавшего сохранность интеллекта».

В 1958 году следствие по делу Павла Судоплатова было решено возобновить по причине «улучшения состояния здоровья больного». Его доставили обратно в Бутырку, и пятилетний срок симуляции психоза завершился. В том же году Судоплатова приговорили к 15-летнему сроку по многочисленным обвинениям, 10 лет он отсидел во Владимирском централе. Впоследствии, в начале 1992 года, генерал-лейтенант был полностью реабилитирован.