«Эффект Соляриса»: что экипаж «Салюта-7» увидел на космической орбите

В 1984 году экипаж советской орбитальной станции «Салют-7» стал участником одного из самых загадочных инцидентов в истории пилотируемой космонавтики. Сообщение о наблюдении «необъяснимого явления» было немедленно засекречено, что породило множество слухов и гипотез. Речь о наблюдении «космических ангелов», которые, по всей видимости, были проявлением так называемого «эффекта Соляриса» — психофизиологического феномена, возникающего в экстремальных условиях ближнего космоса.

Хронология событий

В феврале 1984 года на станцию «Салют-7» прибыл экипаж в составе командира Леонида Кизима, бортинженера Владимира Соловьева и космонавта-исследователя Олега Атькова. Позже к ним присоединились Светлана Савицкая, Игорь Волк и Владимир Джанибеков. Именно эта группа высококвалифицированных специалистов, людей с безупречной психикой и физической подготовкой, стала свидетелем аномалии.

На 155-й день полета командир экипажа Леонид Кизим передал на Землю сообщение о появлении на пути станции гигантского «оранжевого облака неизвестной природы». Вскоре станция вошла в него, и ослепительный свет заполнил жилой отсек. По воспоминаниям космонавтов, на несколько секунд они практически ослепли.

Когда зрение вернулось, они увидели в иллюминаторах семь гигантских фигур, которые идентифицировали как «ангелов». Впоследствии космонавты подчеркивали не столько внешний вид существ, сколько невероятное выражение их «лиц» — все они сияли улыбками, выражавшими, по ощущениям наблюдателей, чистый восторг и радость. «Мы так не улыбаемся», — отмечали позже участники событий. Через 10 минут фигуры вместе с облаком бесследно исчезли.

«Эффект Соляриса»

Несмотря на кажущуюся фантастичность, случай на «Салют-7» не был единичным. Космонавт-испытатель Сергей Кричевский, глубоко изучавший эту тему, ввел термин «эффект Соляриса» — по аналогии с одноименным романом Станислава Лема — для описания странных психофизиологических состояний, возникающих на орбите.

За всю историю космонавтики был зафиксирован целый ряд подобных феноменов. Так космонавт Владислав Волков сообщал, что слышал в космосе лай собаки, который он посчитал голосом погибшей Лайки, плач ребенка и чужие голоса. Юрий Гагарин и Георгий Гречко упоминали о слышимой на орбите музыке, напоминающей электронную. Многие космонавты переживали «перевоплощение» в другие сущности или чувствовали необъяснимую опасность в определенных точках орбиты, как, например, Гречко над мысом Горн. А космонавт Валентин Лебедев описывал феномен «вспышек», который впоследствии получил научное объяснение — это визуальный эффект, вызываемый пролетом высокоэнергетических космических частиц через сетчатку глаза.

Версии и объяснения

Ну а что же стояло за видением экипажа «Салюта-7»? Ученые и эксперты выдвигают несколько основных гипотез. Сегодня уже нет никаких сомнений, что длительное пребывание в состоянии невесомости, изоляции, повышенные нагрузки и воздействие космической радиации могут вызывать у космонавтов измененное состояние сознания. Причем в группе этот эффект может носить характер коллективного.

Нельзя исключать и того факта, что космонавты могли наблюдать редкое атмосферное или космическое явление, например, отражение солнечного света от кристаллов льда или космической пыли, которое в условиях стресса и специфического восприятия было интерпретировано мозгом как знакомый образ.

Что же касается проявления вышеупомянутого «эффекта Соляриса», то, согласно этой концепции, экстремальная среда космоса может провоцировать работу подсознания, проецируя наружу глубоко скрытые архетипические образы, общие для всего человечества. В данном случае это был образ ангелов как символа света и защиты.