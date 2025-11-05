Почему в Афанасьев день стоит поберечь посуду и не прогонять белую собаку

Православные 6 ноября отмечают день чудотворной иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". В народе эта дата также известна как Афанасьев день или Светец.

Девушки в этот день вместе с парнями устраивали посиделки, чтобы выбрать себе пару. Плохой приметой в этот день было разбить посуду, это сулило неприятности или болезни. Нельзя в этот день работать в тишине, обязательно надо петь песни или вести разговоры.

Считалось, что в этот день очень легко приворожить человека, если дать ему съесть что-то сладкое. Нельзя укрывать другого своим одеялом, платком, отдавать свою шапку или варежки - передашь удачу. Если дома были гости, после них обязательно стирали все, чем они укрывались.

Если в этот день отогнать от себя белую собаку, то вместе с ней уйдут везение, любовь и благополучие. Также считалось, что лучше отложить покупку обуви на другой день. 6 ноября чужая энергетика настолько сильна, что может легко навредить.

Если шерсть у домашнего животного после осенней линьки стала густой, значит, зима будет холодной. Северный ветер в этот день обещает метель и крупный снег. На березе остались листья, снег выпадет не раньше декабря.