Почему для похорон Сталина пришлось сшить специальные трусы

Обладая безграничной властью, Иосиф Сталин вёл жизнь, поразительно далёкую от роскоши. Его личная аскетичность после смерти обернулась курьёзной, но показательной проблемой: для погребения вождя народов пришлось в срочном порядке шить новые нижние бельё, поскольку пригодного не нашлось.

Замминистра МВД

Картину скромнейшего быта генсека подтверждают воспоминания высокопоставленных чиновников. Василий Рясной, занимавший в 1953 году пост заместителя министра внутренних дел СССР, лично участвовал в описи имущества покойного. По его словам, в шкафу Сталина висело всего четыре костюма: два — с кителем генералиссимуса, и два гражданских. Даже тот китель, в котором Сталина положили в гроб, нуждался в предварительной подготовке — пришлось подшивать рукава. Новых туфель у лидера сверхдержавы также не оказалось.

«Я бы в старой ещё год ходил!»

Эту сторону характера отца народов подтверждал и его приёмный сын, Артём Сергеев. Он отмечал, что Сталин был скромен в быту и особенно в одежде. Однажды, получив новую шинель, генсек всерьёз рассердился, заявив: «Я бы в старой ещё год ходил бы!». Апофеозом этой беспрецедентной для правителя такого уровня бережливости стала история с нижним бельём. Когда тело Сталина готовили к прощанию, выяснилось, что все его трусы старые и заштопанные. Ни одного нового комплекта не было.

Почему новые трусы были необходимы?

Возникает вопрос: зачем, собственно, понадобились новые трусы, если тело всё равно предстояло похоронить? Ответ кроется в своеобразном парадоксе. Соратники Сталина – коммунисты и, следовательно, атеисты – следовали христианским обычаям. Согласно православным традициям, умершего следует одевать во всё чистое и, желательно, новое, ведь покойный встретится с Богом. Поэтому нужно выглядеть достойно.