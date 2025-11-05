В каких случаях Крупская пользовалась фамилией мужа

Традиционно Надежда Константиновна Крупская в исторических материалах фигурирует под девичьей фамилией. Однако сохранились ее личные документы, в которых она использовала фамилию мужа — Ульянов, а иногда даже его псевдоним. Интересно, что делала она это лишь в определенных случаях.

Официальный брак

Вопреки своим атеистическим и убеждениям, Надежда Константиновна и Владимир Ильич заключили официальный церковный брак. Это произошло в 1898 году в селе Шушенском, куда оба были сосланы. Брак был практической необходимостью: чтобы остаться рядом с Ульяновым, Крупская была вынуждена с ним обвенчаться. Церковная запись в метрической книге Петропавловского храма подтверждает этот факт.

Согласно установленной процедуре, после замужества Надежда Константиновна взяла фамилию супруга. Во всех официальных документах царского и раннего советского периода она значилась как Ульянова. Однако в революционной среде, где псевдонимы порой полностью заменяли реальные фамилии, она навсегда осталась Крупской. Таким образом, ее девичья фамилия де-факто превратилась в партийный псевдоним, под которым ее знала вся страна.

Эволюция подписи

Анализ архивных документов позволяет проследить эволюцию используемой ей подписи. До и вскоре после революции 1917 года она активно использовала официальную фамилию. Например, будучи членом Выборгской управы в 1917 году, она подписывала служебные письма инициалами «Н.К. Ульянова» или даже просто «Н. У.», что однозначно расшифровывается как «Надежда Ульянова». А в более поздний период ее стандартной подписью стали варианты «Н. Крупская» или сокращенно «Н.К.».

Некоторые исследователи, как, например, историк Сахаров, упоминаемый Александром Бушковым, считают подписи «Н.К. Ульянова» под рядом спорных документов, например, под «ультимативными письмами» Сталину, признаком фальсификации. Основные аргументы строятся на том, что в период создания этих документов Крупская уже не использовала такую форму подписи, во всяком случае в переписке с давним знакомым, к которым несомненно принадлежал и Сталин.

Единственное исключение

Самый необычный случай употребления фамилии мужа связан с легендарным проездом Ленина и его соратников в «пломбированном» вагоне через Германию в апреле 1917 года. Согласно историческим источникам, все пассажиры подписали документ под названием «Подписка участников проезда через Германию». Владимир Ильич поставил подпись своим знаменитым псевдонимом — «Ленин». Рядом, по данным разных исследователей, Надежда Константиновна подписалась как «фрау Ленин». По другой информации она поставила подпись на кириллице — «Н. Ленина».

Этот эпизод считается единственным документально подтвержденным случаем, когда Крупская использовала производную от псевдонима своего мужа.