6 ноября: как отпраздновать День поиска центра города

6 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День поиска центра города, День начос и Международный день саксофона.

День поиска центра города

Многие туристы, посещая неизведанные ранее города, часто не могут найти их центр. В честь них и отмечается День поиска центра города. Если вы 6 ноября находитесь в незнакомом городе, то самое время поискать его центр. Это можно сделать, спросив у прохожих или самостоятельно при помощи карты.

День начос

6 ноября в США отмечается День начос. Корни этой закуски уходят в Мексику. Оригинальный рецепт начос впервые был напечатан в поваренной книге Святой Анны в 1954 году. Это блюдо быстро завоевало популярность в соседних США, а затем и во всем мире.

Международный день саксофона

Международный день саксофона посвящен одному из самых узнаваемых музыкальных инструментов в мире. Он был изобретен бельгийским мастером Адольфом Саксом в середине XIX века. Уже к концу XIX столетия в США зародился новый музыкальный жанр — джаз, главным инструментом и символом которого стал саксофон.