Охотник заблудился в лесу и выживал там 20 дней

В американском штате Калифорния охотник заблудился в национальном парке Сьерра на 20 дней. Об этом сообщает ABC 7.

© РИА Новости

Рон Дейли планировал провести на охоте один день, но так и не вернулся домой. Обеспокоенная семья сообщила о пропаже мужчины шерифу. Начались поиски.

Как позже рассказал Дейли, он просто заблудился. Мужчина ехал на пикапе и оказался на трассе для внедорожников, ведущей наверх. Он продолжал путь, несмотря на то, что подвеска его машины была слишком низкой для бездорожья. Вскоре его пикап сломался. Дейли укрывался в нем от непогоды, выживая в дикой природе.

По словам охотника, он взял с собой еду, но ему хватило ее только на две недели. Когда запасы закончились, он стал спускаться с горы, на которой стояла его машина. «Ты либо попытаешься уйти, либо будешь сидеть на месте и умрешь», — так для себя решил мужчина.

Дейли вспомнил, что спуск дался ему тяжело: по дороге вниз он несколько раз упал. Когда мужчина уже был готов сдаться, он увидел чью-то машину. В ней сидела группа охотников — они и спасли Дейли. Сейчас он восстанавливается в больнице.

Ранее сообщалось, что в Шотландии охотники на оленей спасли пожилого мужчину, потерявшегося в горах в непогоду. Ему пришлось провести в одиночестве восемь дней.