Тайна номера 503: что случилось с серым кардиналом российского ТВ Михаилом Лесиным

Михаила Лесина можно назвать одной из самых сложных и противоречивых фигур в истории современной России и отечественного телерынка. Его не просто так стали называть архитектором нынешней медиасистемы и «серым кардиналом» телевидения, в руках которого находились судьбы многомиллиардных активов. Увы, но в итоге, будучи главой крупнейшего медиахолдинга страны, свой последний вздох он сделал не в роскошном кабинете где-нибудь на Патриарших, а в номере дешевого вашингтонского отеля. Но что произошло? Почему его смерть до сих пор вызывает массу предположений? В этой статье мы постараемся найти ответы на эти и другие вопросы.

От «Веселых ребят» до рекламного монополиста

Что ни говори, а карьера Лесина — пример головокружительного взлета в хаотичные и сложнейшие 90-е. Выпускник МИСИ, он быстро понял, что его призвание не стройплощадка, а динамичный и только зарождающийся мир медиа. Как говорится, поле непаханое. В итоге начав с администрирования театра-студии, он вскоре возглавил объединение, которое специализировалось на выпуске легендарной культовой программы «Веселые ребята». Но настоящим прорывом стало создание в 1991 году рекламного агентства Video International, слава о котором пронеслась по всей стране за считанные месяцы.

Эта компания стала настоящим монстром, который взял в оборот практически весь рынок телевизионной рекламы. Легендарные ролики «Всемирная история. Банк „Империал“» — его детище. Video International не просто продавала рекламное время, она фактически формировала телевизионную повестку, тестируя в России западные форматы вроде «Сам себе режиссер» и «Устами младенца», которые впоследствии стали мегапопулярными.

Более того, «каким-то чудом» в 1994 году Лесин добился почти невозможного — эксклюзивных прав на размещение рекламы на двух главных каналах страны: РТР и «Останкино».

Однако, вполне логично этот период в карьере Лесина был связан не только с так называемым коммерческим успехом, но и с весьма мрачными слухами. Так, его имя всплывало в связи с громким и до сих пор нераскрытым убийством Влада Листьева – легендарного журналиста и первого директора ОРТ, который пытался реформировать рекламные потоки на обновленном телеканале. Прямых доказательств причастности Лесина к этому преступлению так и не появилось, но тень этого дела сопровождала его всю жизнь...

Кремлевский стратег и «разгон НТВ»

Талантливого и жесткого медиаменеджера не могли не заметить в Кремле. В 1996 году его пригласили в предвыборный штаб Бориса Ельцина. Именно Лесину приписывают авторство гениальных слоганов «Голосуй сердцем» и «Спаси и сохрани», которые во многом обеспечили победу президента. Этот успех открыл ему двери в большую политику: сначала пост зампреда ВГТРК, а затем — кресло министра печати...

На этой должности он стал главным действующим лицом в одной из ключевых драм 2000-х — переходе телеканала НТВ под контроль государства. Лесин лично вел переговоры с арестованным медиамагнатом Владимиром Гусинским, итогом которых стала передача активов «Медиа-моста», включая НТВ и «Эхо Москвы», в собственность «Газпром-медиа». Так была поставлена точка в эпохе независимого телевидения...

В последующие годы Лесин продолжал «трудиться» в высших эшелонах власти, в том числе на посту советника президента. К слову говоря, именно он стоял у истоков создания телеканала Russia Today (RT), который изначально задумывался как эдакий рупор России для зарубежной аудитории.

В 2009 году его карьера госслужащего внезапно оборвалась: президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку за «несоблюдение правил госслужбы». Позже Лесин признался, что, будучи чиновником, консультировал Юрия Ковальчука при создании «Национальной медиагруппы», что в принципе являлось прямым конфликтом интересов.

Американская мечта и громкое возвращение

После громкой отставки Лесин перебрался в США, где купил элитную недвижимость в Беверли-Хиллз стоимостью в десятки миллионов долларов. Этот факт позже привлек внимание американских властей, которые инициировали расследование о происхождении капиталов этого подозрительного богача из России.

Казалось, карьера Лесина в России была закончена, но в 2013 году он вернулся, причем весьма триумфально и громко. Лесин возглавил холдинг «Газпром-медиа» и за год своей работы устроил настоящую революцию: скупил для холдинга развлекательные каналы «Пятница», ТВ3 и «2×2», несколько радиостанций и кинокомпанию «Централ Партнершип».

Более того, он осмелился вступить в открытый конфликт с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым*, и в принципе не скрывал своего недовольства редакционной политикой радиостанции. Однако далее он повел себя так же странно, внезапно покинув в 2014 году свой пост, сославшись на семейные обстоятельства. Действительно ли дело было в семье? Наверное, мы никогда не узнаем ответ на этот вопрос.

Тайна номера 503

5 ноября 2015 года Михаила Лесина нашли мертвым в номере отеля Dupont Circle в Вашингтоне. Первоначальная версия — сердечный приступ — казалась логичной для 57-летнего мужчины с проблемами со здоровьем. Однако официальное заключение судмедэкспертов, опубликованное месяцы спустя, вызвало шок. Причиной смерти были названы множественные тупые травмы головы, шеи и туловища, полученные в результате падения в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Но детали, которые всплыли позже, сделали эту версию крайне сомнительной. У Лесина были обнаружены тяжелые травмы, характерные для удушения, а не для падения. На теле были многочисленные порезы и ушибы.

Ну, и конечно же, дешевый отель, который был абсолютно не в стиле Лесина, привыкшего к роскоши. При этом выяснилось, что за два дня до смерти он заселился в фешенебельный Four Seasons, где вел себя настолько буйно, что сотрудники отеля уведомили спецслужбы. Почему он переехал в скромный Dupont Circle, где и нашел свою смерть — большая загадка. Близкие утверждали, что из номера пропали его вещи, и он был там не один...

Что это было – месть бывших «партнеров», спецоперации американских или каких-то других спецслужб, или попытка вербовки в ЦРУ? Все эти версии хотя и были официально опровергнуты, но только «подогрели» ситуацию, придав ей специфический намек на конспирологию и прочие заговоры.

Каков итог? А таков, что Михаил Лесин, оставивший после себя в России медиаимперию, был похоронен в Лос-Анджелесе. А еще он оставил после себя главный вопрос своей жизни — причины и обстоятельства собственной смерти. Но, судя по всему, ответы на эти вопросы мы никогда уже не узнаем...

__________________

*Признан в России иностранным агентом.