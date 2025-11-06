Конец света на Курилах: самое страшное цунами в истории СССР

Ноябрьская ночь 1952 года стала роковой для Курильских островов. Катастрофа, о которой десятилетиями говорили шепотом, унесла тысячи жизней и полностью уничтожила город Северо-Курильск. Это цунами вошло в историю как одно из самых разрушительных в XX веке.

Ночь, когда город исчез

4 ноября 1952 года в 3:58 утра жителей Северо-Курильска разбудили мощные подземные толчки. 7-балльное землетрясение длилось недолго, и люди, успокоившись, стали возвращаться в дома. Никто не знал, что это была лишь прелюдия.

Через 40 минут на город обрушилась первая волна высотой 8 метров. Она смыла прибрежные дома, но многие жители успели спастись на возвышенностях. Роковой ошибкой стало возвращение людей за вещами — когда спустя час пришла вторая волна высотой 10-15 метров, она не оставила никому шансов.

Картина апокалипсиса

Очевидцы вспоминали, как многотонные тракторы и станки кружились в водовороте, словно щепки. Температура воды не превышала 4-6 градусов — выжить в этом ледяном месиве было практически невозможно.

Будущий писатель-фантаст Аркадий Стругацкий, находившийся тогда на соседнем острове Шумшу, писал брату: «Остров перемололо цунами». От Северо-Курильска остались лишь бетонные ворота стадиона и памятник герою-летчику Талалихину.

Оставшихся в живых жителей островов Парамушир и Шумшу (там проживали 10,5 тыс. человек, помимо военнослужащих воинских частей) эвакуировали к началу 1953 года. Краеведы считают, что жертвами цунами 1952 года стали не менее 8 тыс. человек, включая почти 2 тысячи детей.

Сколько погибло военнослужащих, неизвестно до сих пор – военно-морской архив был рассекречен, а на армейских документах по сию пору лежит гриф «Секретно». Цунами унесло жизни сотен солдат и офицеров, последствия стихии, по отчетам милиции, спровоцировали случаи мародерства. В одном из разрушенных океанскими волнами учреждений мародеры взломали сейф и украли 270 тысяч рублей.

Научный отчет сейсмологов академии наук долгое время был единственным доступным документом о курильском цунами. В бюллетене Совета по сейсмологии Института физики земли АН СССР (1958 год) говорилось, что «цунами 5 ноября 1952 года двигалось с востока, входя вначале в широкую часть Второго Курильского пролива. Далее к северу пролив сужается. Берега здесь низменны и имеют извилистые очертания, населенные пункты находятся у поворота берегов. Все это должно было вызвать повышение высоты цунами и усилить его разрушительное действие...».

По мнению сейсмологов, курильская катастрофа была обусловлена географией и геологией тех мест: вдоль восточного побережья камчатского полуострова и Курильских островов расположено звено тихоокеанского пояса высокой тектонической активности.

.

По мнению заведующего лабораторией цунами Института океанологии имени П. П. Ширшова, Евгения Куликова, на Курилах существует так называемая область субдукции, где обычно происходят самые страшные землетрясения – океаническая плита, движущаяся по направлению к материковой евро-азиатской, подползает под нее, вследствие чего возникает трение плит. Курильская гряда, Алеутские и Японские острова – это зона подобных сильнейших стихийных природных явлений, где наибольшая скорость у океанской плиты (порядка 10 см в год, по подсчетам современной техники), провоцирующая мощные землетрясения и следующие за ними цунами.

Цунами было вызвано землетрясением на Камчатке, глубина очага, располагавшегося под морским дном, – 30 км. По количеству выделенной энергии камчатское землетрясение 1952 года многократно превосходило ашхабадское 1948 года. В ХХ веке в северной Евразии оно было исключительным по своей силе. Огромная материковая зона в этом месте пришла в движение и возбудила волны в океане. Самая огромная из них была в высоту более 20 м.

… В 1956 году вышло распоряжение о создании в СССР службы по предупреждению цунами, которая в России работает до сих пор. В Северо-Курильске есть площадь Памяти, где на металлических досках нанесены имена 2236 погибших от цунами – тех, чьи тела удалось идентифицировать.