Какой народ ближе всего к русским

На вопрос «Кто генетически ближе всего к русским?» наука искала ответ больше ста лет. Методы менялись: от измерения черепов до анализа ДНК, но общая картина, складывающаяся из мозаики данных, оказывается удивительно последовательной.

Когда о родстве судили по черепам

До появления генетики главным инструментом был краниометрия — измерение черепов. В 1939 году британский антрополог Стивен Кун в монографии «Расы Европы» на основе огромного массива данных пришел к выводу: русские, белорусы и поляки образуют ближайший антропологический кластер.

Это не означало, что все русские и поляки внешне идентичны. Речь шла о «генеральном типе», к которому принадлежит большинство представителей народа.

Советский антрополог Виктор Алексеев в 1969 году подтвердил: современные русские генетически ближе к средневековым западным славянам, чем к своим прямым предкам-вятичам. Это говорит о мощных миграционных процессах внутри славянского мира.

Y-хромосома рассказывает историю предков

С 198-х годов началась эра ДНК-генеалогии. Анализ Y-хромосомы (передающейся по мужской линии), применительно к русским эти исследования выявили следующее. Наибольшим распространением среди русских пользуется Y-хромосомная гаплогруппа R1a. К ней относится в среднем 47% русских. Её частота закономерно убывает с юга на север: от 55% у южных русских до 34% у северных. Среди других славянских народов самая высокая распространённость гаплогруппы R1a у поляков - 56%, далее следуют украинцы - 54%, белорусы - 50%, словаки - 47%, чехи - 38%, словенцы - 37%, у всех прочих заметно ниже. Среди неславянских народов наибольшая частота гаплогруппы R1a у латышей (39%) и литовцев (34%). Её можно условно назвать «славянской» Y-хромосомой.

Мужская гаплогруппа R1b, широко распространённая в Центральной Европе, встречается у 7% русских. Чаще встречается гаплогруппа N1c - 20%, доходя у северных русских до 35%. На востоке Финляндии носителей этой Y-хромосомы - 71%. Много их и среди латышей (44%) и литовцев (42%). Очевидно, что носители гаплогруппы N1c на Русской равнине имели финское происхождение.

Ещё одна широко распространённая у русских гаплогруппа - I2 (12%). Её носителей больше всего у хорватов - 39%, а встречаемость убывает по Русской равнине с юга на север. Она, всего вероятнее, распространялась с Балкан.

Данные по мт-ДНК выделяют один широко распространённый кластер Н, к различным кладам которого (преимущественно Н7 и Н1) принадлежит до половины русских. Гаплогруппа Н широко распространена также по всей Европе. В целом же по мт-ДНК, как сейчас классифицируют исследователи, русские входят в так называемый «славянский кластер» общеевропейской популяции. Он включает в себя все народы славянской группы, а также, как ни удивительно, венгров и эстонцев.

Если по «женским» гаплогруппам русские обнаруживают как большую однородность, так и родство со всеми славянами, то «мужские» гаплогруппы показывают разные пути формирования русской народности. Преимущественное родство обнаруживается у русских в общем и целом с поляками, украинцами и белорусами. Но в разных регионах степени этого родства различны. Так, южные русские особенно близки как к украинцам, так и к полякам. Но северные русские столько же близки к ним, как и к финнам.

Результаты, полученные при изучении гаплогрупп, были в целом подтверждены при выявлении элементов различного географического происхождения в интегральном генотипе народов по проекту MDLP World-22. Их соотношение у русских практически идентично таковому у поляков, далее по степени отдалённости следуют белорусы, украинцы, литовцы. Однако по регионам, опять же, обнаруживаются заметные различия. Так, картина соотношения генетических компонентов по их географическому происхождению у южнорусских казаков почти в точности повторяет таковую у украинцев.

В целом же, обобщая и немного упрощая, можно сказать так, что к русским Юга России ближе всего украинцы и поляки, к русским Центра и Севера европейской части России - белорусы и поляки. При этом северные русские имеют ещё одну линию генетического родства, сближающую их с финнами, но далеко не в такой степени, как с названными славянскими народами. При этом, конечно, разные региональные группы русских ближе друг к другу, чем к любой иной народности. Разумеется, речь идёт о средних показателях, так как разнообразие генотипов среди любой современной нации весьма велико.