Единственный выживший в авиакатастрофе поделился переживаниями

Житель Великобритании Вишваскумар Рамеш, единственный выживший в авиакатастрофе в Индии, рассказал о тяжелых последствиях трагедии, сообщает BBC News.

© XinHua/ Global Look Press

39-летний мужчина чудом остался жив после падения самолета авиакомпании Air India в городе Ахмадабад в июне, где погибли все остальные пассажиры и члены экипажа, включая его младшего брата.

Несмотря на физические травмы — повреждения ноги, плеча, колена и спины, которые до сих пор причиняют ему боль и мешают нормально передвигаться, — наиболее серьезными оказались психологические последствия. У Рамеша диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. Мужчина признается, что перестал общаться с людьми, включая собственную жену и маленького сына, предпочитая полное одиночество. Он проводит ночи в размышлениях и страданиях.

Трагедия глубоко отразилась на всей семье. Мать Рамеша уже четыре месяца находится в состоянии тяжелой депрессии. Семейный бизнес, который они вели вместе с погибшим братом, полностью разорен.

Авиакомпания предложила семье промежуточную компенсацию, однако этих средств недостаточно для покрытия всех неотложных нужд. Самолет потерпел крушение 12-го июня сразу после вылета в Лондон из-за прекращения подачи топлива к двигателям.