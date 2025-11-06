Почему Горбачев решил бороться с «зеленым змием»

В 1985 году молодой генсек Михаил Горбачёв начал свою эпоху масштабными реформами. Первой ласточкой «перестройки» стала антиалкогольная кампания, которая из благих побуждений превратилась в один из самых разрушительных социальных экспериментов в истории СССР.

Почему решили бороться с «зелёным змием»

Идея борьбы с пьянством созревала в недрах ЦК ещё при Брежневе, но лишь Горбачёв придал ей статус национальной программы. Его аргументы были серьёзны: массовое пьянство на производстве, рост алкоголизма среди женщин и молодёжи, увеличение количества ДТП по вине пьяных водителей, социальное сиротство — дети, брошенные родителями-алкоголиками.

Советский генсек в одном из интервью признавался: ситуация требовала кардинальных мер. Однако выбранные методы оказались хуже самой болезни.

Глобальные планы и их реализация

16 мая 1985 года Президиум под руководством Горбачева издал указ «Об усилении борьбы с пьянством». Глобальная антиалкогольная кампания резко начала набирать обороты.

Основные пути реализации, ощутимые для населения:

● повышение цен на алкоголь в 2 и более раз;

● повсеместное уменьшение количества ликероводочных торговых точек;

● ограничение времени продажи (исключительно с 14.00 до 19.00);

● ужесточение наказания за распитие спиртных напитков в общественных местах (в том числе в городских парках, ж/д поездах).

Кампанию развернули с размахом. Повсеместно велась пропаганда здорового образа жизни, безалкогольных свадеб, юбилеев и других праздничных мероприятий. В продаже появилось безалкогольное шампанское, которым предлагали заменять настоящее. Но и на этом перегибы не закончились, это была лишь безобидная вершина «безалкогольного» айсберга.

Последствия антиалкогольной кампании 1985-1990 гг.

Народ не был готов по указу ЦК расстаться с пагубной привычкой и бросить пить. Одновременно с началом безалкогольной кампании Горбачева началось развитие советской эпохи самогоноварения, подпольной торговли спиртом и спекуляции спиртными напитками. Самогоном и водкой из-под полы торговали предприимчивые граждане и таксисты. Из магазинов исчезло основное «сырье» для самогоноварения – сахар, который вскоре начали продавать по талонам, а в ликероводочные отделы выстраивались длинные очереди.

Употребление сомнительного алкогольного суррогата приводило к массовым вспышкам отравлений. Пили технический спирт, одеколон, денатурат и другие опасные вещества, содержащие градусы. Частично «вакуумную нишу» попытались заполнить наркоторговцы – именно тогда начался рост наркомании, ставшей глобальной проблемой.

Но самый большой урон был нанесен виноградникам. По имеющимся данным, было уничтожено около 30% – это на треть больше, чем составили потери во время ВОВ. В Молдавии, в Крыму, на Кубани, на Северном Кавказе были полностью истреблены некоторые уникальные коллекционные сорта винограда, была запрещена селекционная работа. Началась травля талантливых селекционеров, которые посвятили этому всю свою жизнь.

А еще антиалкогольная шоковая терапия нанесла серьезный урон по экономике страны, которая находилась с самого начала перестройки не в лучшем положении.

Положительные результаты или приукрашенные факты?

После старта антиалкогольной кампании на местах радостно рапортовали о росте рождаемости, уменьшении преступности и увеличении продолжительности жизни. Однако на деле выглядело все не совсем так. Именно в те годы начался настоящий разгул криминалитета, так что данные о сокращении преступности правильнее назвать выдачей желаемого за действительное. А рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни историки и политологи больше склонны связывать с тем, что людям пообещали красивую жизнь и они поверили лозунгам, воспрянули духом.

Итоги кампании

Антиалкогольная кампания ни в одной стране мира не дала ожидаемых результатов. Бороться с пьянством нужно не запретами, а повышением уровня жизни.