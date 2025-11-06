Какие районы Москвы стоят на древних костях

Исторически на Руси места вечного упокоения всегда находились рядом с храмами. Эта традиция жива в сёлах, но судьба городских погостов, особенно в мегаполисах, сложилась иначе. По мере роста города старые кладбища стали рассматривать как помеху — они занимали ценные земли. В советское время, с его прагматичным подходом и борьбой с религией, этот процесс принял массовый характер. Ярче всего он проявился в Москве, где многие парки и элитные районы сегодня скрывают под собой многовековые захоронения.

Почему кладбища исчезали

Если отбросить духовные аспекты, решение властей выглядело логично. К началу XX века в Москве насчитывалось свыше 300 кладбищ, многие из которых находились в черте стремительно растущего города.

В 1930-40-е годы их начали активно ликвидировать, освобождая место для новой жизни — широких проспектов, заводов, парков и даже жилых комплексов для партийной элиты.

История Марьиной Рощи

В середине XVIII века эта местность была далекой окраиной, идеальной для последнего пристанища бедняков, бродяг и преступников. Лазаревское кладбище просуществовало до 1936 года, после чего на его 22 гектарах разбили парк имени Дзержинского (ныне Фестивальный). Сегодня здесь играют дети и гуляют жители окрестных домов, мало задумываясь о прошлом этого места.

Район «Сокол

На территории этого престижного района когда-то соседствовали два кладбища. Одно было создано в 1915 году для жертв Первой мировой войны, другое — возле дачного посёлка «Сокол». В ходе масштабной застройки оба погоста канули в лету, уступив место уютным скверам и жилым кварталам.

Соколиная гора

Часть старинного — Семеновского — кладбища сохранилась в этом столичном районе и по сей день. Когда-то — в XVIII-XIX веках это было одним из самых популярных мест захоронений в городе. В 1930-х на части его территории был построен завод «Салют», а после войны — проложен Семеновский проезд с трамвайными путями. Позже здесь же разбили Семеновский парк, в котором, впрочем, сохранилась часть старинных могил.

Кутузовский проспект

На самом деле подобных мест в Москве куда больше. Взять, к примеру, современный Кутузовский проспект, который еще в советские годы считался одним из элитных районов — здесь долгое время жил генсек Леонид Брежнев. А когда-то — с XVIII века — существовало Дорогомиловское кладбище…