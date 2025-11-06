7 ноября: громко поплачьте за обеденным столом, избавьте семью от бед

Православные верующие 7 ноября чтят праведную Тавифу. А в народном календаре наступают Дедовские плачи.

Название связано с тем, что дата была поминальной. Сейчас жалели сирот с тяжелой судьбой, нищих, вспоминали умерших близких людей. Днем посещали кладбища. Считалось, что ритуальная уборка на могилах убережет семью от бед и несчастий.

Дома накрывали поминальный стол, но хлеб не ставили, его заменяли блинами. Обязательным было в этот день устроить громкий плач за столом. Сначала вспоминали кровных родных, затем - других родственников. При этом плач должен был быть такой силы, чтобы все вокруг слышали. Завершить этот обряд надо было с заходом солнца, так как плач в темноте сулит неприятности.

В этот день нельзя было смеяться, иначе можно было заплакать не ритуально, а от большого горя. Не читали заговоры и не гадали, поскольку это считалось грехом. Не отказывали в помощи. Запрещалось врать, поднимать упавшие вещи и сидеть без дела. Все это могло способствовать ухудшению здоровья и финансовых дел.

Если весь день сухо - впереди суровые морозы. Листья падают не гладкой стороной - теплая зима будет. Увидели много ворон - снег скоро пойдет. Собака роет яму - быть морозу.