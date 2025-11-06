Почему советские воины-«афганцы» получали зарплату не рублями

Участники ограниченного контингента советских войск в Афганистане — воины-«афганцы» — снабжались в целом лучше, чем обычные военнослужащие. Помимо армейского довольствия они (правда, не все) получали двойной оклад, а также особую «премию» — в виде чеков Внешпосылторга (ВПТ).

Двойная система выплат

Советские военнослужащие, находившиеся на территории Демократической Республики Афганистан (ДРА), получали денежное содержание по особой схеме. Согласно директивам, офицеры и прапорщики помимо основного оклада в советских рублях (который выплачивался в двойном размере и без удержания подоходного налога) получали дополнительное довольствие в чеках ВПТ. Для рядового и сержантского состава чеки ВПТ были практически единственной формой денежного вознаграждения, поскольку рублевые выплаты им не полагались.

Размеры выплат в чеках варьировались:

Рядовые и сержанты: 4–8 рублей в месяц.

Прапорщики и младшие офицеры: около 100 рублей.

Старшие офицеры и генералы: до 150 рублей.

Со временем эти суммы значительно выросли, и к концу войны выплаты для офицеров увеличились почти вдвое.

Что такое чеки ВПТ

Чеки Внешпосылторга были особой формой «квазивалюты», предназначенной для использования за границей или в специализированных магазинах на территории СССР. Они были номинированы в рублях (от 1 копейки до 100 рублей), но не являлись советскими деньгами в прямом смысле.

Но почему же использовались именно чеки? Это предотвращало введение неконтролируемого потока советских рублей в экономику Афганистана и исключало необходимость для военнослужащих иметь дело с местной валютой — афгани, которая не имела никакой ценности в СССР.

Кроме того, система чеков была эффективным инструментом материального стимулирования для военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий.

А так как отоварить их было можно только в строго определенных местах — в магазинах Военторга в Афганистане или в сети валютных магазинов «Березка» на территории Советского Союза — то оборот можно было легко контролировать.

Покупательная способность и «теневая» экономика

Чеки ВПТ предоставляли их обладателям доступ к дефицитным товарам, недоступным большинству советских граждан. В ассортименте военторговских магазинов были японская аудиотехника, часы, ковры, качественная одежда и продукты питания. Причем, накопить на вожделенную технику можно было достаточно быстро. Так за двухлетний срок службы младший офицер мог собрать на автомобиль «Жигули», а старший — и на «Волгу». Существовала даже практика внеочередной покупки авто, если офицер мог оплатить чеками 25% его стоимости.

Из-за своей ценности чеки ВПТ быстро стали объектом спекуляций. На черном рынке их курс доходил до 3,5 советских рублей за 1 чек, что было сопоставимо с неофициальным курсом доллара. Для борьбы с этим на чеках крупных номиналов ставили специальные печати и пометки, а при покупке в «Березках» требовали военный билет.

Существование столь сложной финансовой системы было следствием масштабных экономических затрат СССР на ведение войны в Афганистане. По разным оценкам, общие расходы за десятилетие конфликта составили от 30 до 40 миллиардов рублей, что составляло до 3% годового ВВП страны.

Таким образом, система чеков ВПТ была не просто способом выплаты жалования, а сложным экономическим механизмом, который решал задачи валютного контроля, стимулирования личного состава и изоляции советской финансовой системы от внешних воздействий в условиях локальной войны.