Закон - тайга: как в России возникла настоящая страна золотодобытчиков

В 1880-х годах в приамурской тайге, на формально китайской территории, возникло и просуществовало три с половиной года уникальное государственное образование — Желтугинская республика. Это была настоящая страна золотодобытчиков со своими законами, правительством и армией, возникшая в правовом вакууме пограничья.

Золотая лихорадка на Желтуге

В 1883 году на реке Желтуге, в пяти километрах от русской границы, было обнаружено золото. Поскольку граница в то время была условной, а местность — глухой тайгой без какой-либо власти, сюда хлынули тысячи старателей. За три года население выросло с 1 000 до 15 000 человек.

Место привлекало не только законопослушных рабочих, но и беглых каторжников, контрабандистов и авантюристов со всего мира. Процветали пьянство, азартные игры и насилие. В 1884 году был зверски убит местный повар, отказавшийся кормить преступников бесплатно.

Рождение республики

Чтобы противостоять криминалу, золотодобытчики создали полноценное государство. За образец была взята Калифорнийская республика — идеал старателей того времени.

Там был президент, министры, старосты-депутаты, войска, налоговая система, Конституция. Идеалом для старателей была Калифорнийская республика. Представители артелей золотодобытчиков - штатов - выбирали по депутату. Русский язык стал государственным, так как русских казаков и каторжников там было большинство.

Немец по имени Карл Карлович стал первым президентом. Точно его происхождение неизвестно: то ли он был из Триеста, то ли из Богемии, то ли онемеченный русин из Словакии. Вторым стал молоканин Еремей Сахаров. Кстати, именно русские протестанты и старообрадяцы составляли половину власти, а вторую половину - два китайца от полностью китайского штата и выходцы с западных окраин.

Республика была президентской, но старосты штатов имели большие полномочия - они решали мелкие уголовные дела. Тюрем в Желтуге не было, и наказания были телесными. Собрания старост составляли суд, а второй инстанцией суда был лично президент. Для вынесения вердикта по делу об убийстве собиралась вся республика на сход.

Первые меры

Интересно, что одним из первых указов президента Карла Карловича было разрешение приезжать в республику женщинам. За мужеложество давали 500 ударов плетью - человек или погибал или становился калекой. Любого правонарушителя изгоняли.

В республике также в первый же месяц существования появилась больница, где больной содержался бесплатно. Еще одним госучреждением был цирк, основанный как альтернатива игорным домам.

Что касается, налогов, то торговцы вносили 10% с товара, торговцы водкой - 25%, трактирщики - 20%, владельцы казино - 80%. Личные доходы золотодобытчиков налогом не облагались.

Уничтожение республики

Республика просуществовала три с половиной года. Зимой 1885 – 1886 годов империя Цин отправила туда многочисленную армию конных эвенков-манегиров – самых злых воинов в то время, которые просто уничтожали всех людей на своем пути. Многие бежали, остальные сопротивлялись недолго, часть китайцев казнили по тяжкому обвинению в незаконной добыче недр, а часть бежала в Россию.

Интересно, что когда русские перешли на свою территорию вместе с китайцами, которые хотели скрыться от возмездия, китайцев хотели уничтожить на этот раз российские власти, но казаки – коллеги по золотому промыслу не дали, и сами переводили их на китайскую территорию в безопасном месте. Потомки этих золотодобытчиков живут в Китае вплоть до наших дней в национальной Шивэй-Русской волости.