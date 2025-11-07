Что произошло со зданием Рейхстага после его взятия Красной Армией

Для советских солдат, штурмовавших Берлин, массивное здание Рейхстага было лютым врагом, олицетворением самого Третьего Рейха. По иронии судьбы, это был символ-обманка: Адольф Гитлер никогда не выступал с его трибуны. Но именно это здание стало главной целью, кульминацией долгой и кровопролитной войны. Немцы отчаянно защищали его, а красноармейцы с яростью шли на штурм, который оставил от некогда величественного парламента одни живописные руины.

Почему штурмовали именно Рейхстаг

Решение Сталина сделать Рейхстаг главной мишенью в Берлине было глубоко символичным. Это здание действительно воплощало немецкую государственность, однако к 1945 году его политическое значение было утрачено. После громкого поджога 1933 года, который нацисты использовали для укрепления своей власти, парламентские заседания здесь не проводились. К моменту штурма в Рейхстаге располагались... архив, госпиталь и даже родильное отделение. Все гражданские покинули его незадолго до боев, и здание превратилось в мощный укрепленный узел.

Взять его с наскока было невозможно. Архитектура Рейхстага, с его лабиринтом потайных лестниц и служебных коридоров, созданных для изоляции депутатов от персонала, стала кошмаром для штурмующих. Каждый угол таил смертельную опасность. С 28 апреля по 2 мая 1945 года советские войска трижды шли на приступ, а немцы даже предприняли одну контратаку. После каждой артподготовки здание превращалось во все более жалкие руины. Итогом победы стали автографы победителей, оставленные на его колоннах, — бесценные свидетельства исторического момента.

Взорвать или реконструировать

После окончания войны судьба Рейхстага сложилась довольно странно. Когда Берлин разделили на две части, историческое здание оказалось на территории ФРГ. Казалось бы, западные немцы должны были в первую очередь восстановить символов государственности своей страны. Однако сделано этого не было. Мало того у здания обрушили знаменитый стеклянный купол, на котором в мае 1945 колыхалось красное знамя победы.

Практически в том самом полуразрушенном состоянии, в каком его оставили советские солдаты, Рейхстаг простоял до начала семидесятых годов. Никто не знал, что с ним делать. Как ни странно большинство жителей Берлина после лишений Второй Мировой войны предлагали его взорвать, чтобы он своей громадой не напоминал о временах правления Третьего Рейха. По данному вопросу трижды проводился референдум. Сначала было принято решение взорвать Рейхстаг, потом его отменили. В здании немцев раздражали две вещи с одной стороны, тот факт, что с его поджога началось официальное вхождение Гитлера во власть. С другой стороны красное знамя, как символ поверженной Германии, водруженное на него в 1945 году.

В итоге Рейхстаг все же решили не уничтожать, а реставрировать. После реконструкции его башни стали короче, а стеклянный купол исчез совсем. В 1972 году в здании разместился Немецкий Институт Истории. Только после воссоединения Германии власти восстановили стеклянный купол, вернув Рейхстагу его первоначальную функцию немецкого парламента.