Почему американцы разбомбили именно Хиросиму и Нагасаки

История знает лишь один случай боевого применения ядерного оружия — страшные удары по Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года. Выбор этих городов не был предопределен. Судьбу сотен тысяч людей решила череда военных, метеорологических и даже личных обстоятельств.

Как выбирали цели для апокалипсиса

В мае 1945 года президенту США Гарри Трумэну представили список японских городов-кандидатов на ядерный удар. Изначально в него вошли: Киото — главный промышленный и культурный центр, Хиросима — крупнейший военный порт с огромными складами, Йокогама — город ключевых оборонных заводов, Кокура — «арсенал Японии», сосредоточение военной промышленности, Ниигата — важный военный порт.

Обратите внимание: Нагасаки в первоначальном списке не было. Американское командование признавало: цель бомбардировки — не столько военная, сколько психологическая. Шок от удара должен был сломить волю Японии к сопротивлению.

Спасение Киото

Изначально главной мишенью был Киото. Уничтожение этого «мозгового центра» Японии, по замыслу стратегов, должно было отбросить страну в развитии на десятилетия назад.

Впрочем, американцам именно это и было нужно. Вторым городом выбрали несчастную Хиросиму. Американцы цинично посчитали, что холмы окружающие город усилят силу взрыва, существенно увеличив число жертв. Самое удивительное, что Киото избежал страшной участи благодаря сентиментальности Военного министра США Генри Стимсона. В юности высокопоставленный военный провел в городе свой медовый месяц. Он не только знал и ценил красоту и культуру Киото, но также не хотел портить светлые воспоминания своей юности. Стимсон не колеблясь, вычеркнул Киото из списка городов предложенных для ядерной бомбардировки. Впоследствии генерал Лесли Гровс, руководивший программой по созданию ядерного оружия США в своей книге «Теперь об этом можно рассказать» вспоминал, что он настаивал на бомбардировке Киото, однако его переубедили, подчеркнув историческое и культурное значение города. Гровс был очень не доволен, но, тем не менее, согласился заменить Киото на Нагасаки.

В чем провинились христиане?

В то же время, если проанализировать выбор Хиросимы и Нагасаки в качестве целей для ядерной бомбардировки, то возникает много неудобных вопросов. Американцы отлично знали, что основной религией Японии является синтоизм. Количество христиан в этой стране крайне не велико. При этом христианскими городами считались Хиросима и Нагасаки. Получается, американские военные нарочно выбрали именно города населенные христианами для бомбежки? Первый самолет Б-29 «Грейт Артист» имел две цели: город Кокура как основной, и Нагасаки в качестве запасного. Однако когда самолет с большим трудом достиг территории Японии, Кукура оказался скрыт густыми облаками дыма, горящего металлургического комбината «Явата». Бомбить решили Нагасаки. Бомба упала на город 9 августа 1945 года в 11 часов 02 минуты. В мгновение ока взрыв мощностью 21 килотонна уничтожил несколько десятков тысяч человек. Его не спасло даже то, что в окрестностях Нагасаки находился лагерь для военнопленных союзных армий антигитлеровской коалиции. Причем в США о его месторасположении отлично знали. Во время бомбежки Хиросимы ядерная бомба и вовсе была сброшена над церковью Уракамитэнсюдо, крупнейшим христианским храмом страны. От взрыва погибло 160 000 человек.