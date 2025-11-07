Во что поколение Z превратило празднование Нового года

Для поколения Z новогодняя ночь – это не просто застолье, а тщательно продуманная эстетика. Это cozy-декор, креативные фотозоны и цифровые подарки, подчеркнул Дамир Фейзуллов, директор по SMM и ORM в PR Partner.

«Новый год для зумеров – это полноценное медийное событие. TikTok задает тренды на образы, макияж и декор», – отметил Фейзуллов.

Он уточнил, что у поколения Z роскошь уступает место уютной и душевной атмосфере. Часто зумеры выбирают уединенные места для празднования, такие как глэмпинг, лесные домики или лофты для фотосессий, добавил специалист.

Фейзуллов также отметил, что молодежь активно использует шаблоны для вечеринок и интерактивные боты с отсчетом времени до полуночи. Для создания теплой и ламповой атмосферы уделяется внимание к каждой детали. Пространства украшают для фотозон, а популярные развлечения – это TikTok-челленджи и батлы в коротких видео.

В качестве подарков зумеры предпочитают сертификаты на обучение, подписки на сервисы, аватарки из Midjourney или видеооткрытки из Sora. Фейерверки заменяются проекциями, AR-фильтрами и дронами, рассказал Фейзуллов в интервью РИАМО.

В заключение он отметил, что праздник становится своего рода сценой, а молодежь – режиссерами. Они вдохновляются трендами из соцсетей и стремятся воплотить их в реальности, чтобы создать уникальные моменты и сохранить их в памяти.

