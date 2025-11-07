Как Горбачева чуть не расстреляли на Красной площади

Последний советский генсек Михаил Горбачев правил в эпоху смуты и резких перемен, потому не раз становился объектом покушений. Ближе всего к смерти он был во время годовщины Октября в 1990 году, когда пули прошли у него над головой. Как выяснилось, стрелял по нему не диссидент и не уцелевший белогвардеец, а простой советский слесарь. Он действовал в одиночку и придумал целый план — как наказать Горбачева за «злодеяния». Зачем он это сделал и чем это для него закончилось — в материале «Газеты.Ru».

Хлопки у Мавзолея

7 ноября 1990 года, когда СССР доживал последние месяцы и страна трещала по швам, на Красной площади проходила демонстрация в честь 73-летия Октябрьской революции. Как это бывало каждый год, толпа народа с транспарантами и плакатами проходила перед Мавзолеем, где их приветствовало советское руководство. В тот год на трибуне Мавзолея в качестве главы государства стоял Михаил Горбачев, уже ставший официальным президентом СССР, а не просто главой ЦК.

В 11:09 над Красной площадью раздались два отчетливых хлопка — то ли взрыва, то ли выстрела. Последствий и жертв не было видно, но официальную телетрансляцию мгновенно свернули, поставив вместо нее классическую музыку. Спустя какое-то время из толпы выволокли какого-то мужчину, и демонстрация продолжилась по плану. Вечером по телевизору сообщили, что некий житель Ленинграда произвел два выстрела в воздух во время праздничных мероприятий, стоя около ГУМа. Пострадавших нет. Что это за выстрелы и по какому они были поводу они журналисты уточнять не стали, так что у кого-то могло сложиться впечатление, будто речь идет о хулиганстве или салюте в честь Революции.

Как позже установило следствие, стрелял 38-летний ленинградский слесарь Александр Шмонов, и стрелял он не в воздух, а в Горбачева.

К этому действию его сподвиг комплекс причин, в основном — личного характера.

Простому слесарю не слишком-то сладко жилось в стране советов, особенно на окраине Колпино в Ленинградской области. Проводя расследование, следователи КГБ обнаружили такой факт из биографии Шмонова. Когда-то он долго мечтал купить себе магнитофон, и копил на него, отказывая семье в самом необходимом. Накопив две тысячи, купил его на Невском с рук в красивой фирменной коробке. Однако когда он дошел до дома, то оказалось, что в коробке вместо магнитофона, о котором столько мечтал, — кирпич. Жаловаться же, что тебя обманул уличный фарцовщик, было некому, — гарантий и чеков они не выдают.

До этого, в 1978 году, Шмонов наблюдался в ленинградской психиатрической больнице с диагнозом шизоаффективный психоз, а в 1981-м задумался об убийстве Леонида Брежнева.

Брежнев, впрочем, вскоре отошел в мир иной по естественным причинам. Поэтому Шмонов до поры отложил план покушения. Следующие вожди умирали один за другим без посторонней помощи. Иное дело Горбачев, молодой и энергичный руководитель новой формации. Несмотря на провозглашенный курс на демократизацию политического режима, именно его Шмонов посчитал ответственным за существование в СССР тоталитаризма, в том числе и в предшествующий период. Позже на допросах злоумышленник заявил о виновности Горбачева в гибели мирных граждан в Тбилиси в 1989 году и в Баку в январе 1990-го.

По одной из версий, Шмонов задумал убить Горбачева еще в 1987 году. Он набивал на пишущей машинке, тайно расклеивал в электричках и подкладывал в почтовые ящики листовки, в которых призывал расправляться с руководителями СССР. Чтобы избавиться от потенциального вещдока, заговорщик стер литеры напильником, закопал машинку в секретном месте и купил себе новую.

Одинокий волк

Вопреки более поздним слухам, за Шмоновым не стояли «некие силы», – он был классическим мстителем-одиночкой, по-своему воспринимавшим окружающую действительность. Изначально он готовил покушение на 1 мая, намереваясь смешаться с толпой и выстрелить в Горбачева у Мавзолея. Для этого Шмонов научился доставать ружье из-под пальто за 12 секунд. По его мнению, за столь короткий срок милиционеры не успели бы среагировать на нештатную ситуацию.

Шмонов заранее приобрел охотничий билет с правом ношения оружия, втайне от жены и ребенка пристреливал ружье в лесу неподалеку от дачного участка.

Чтобы оно не зацепилось за одежду, Шмонов отпилил мушку и отрезал приклад. А к пиджаку пришил резиновый коврик, скрывавший контуры обреза. Если бы при проходе на Красную площадь бдительный сотрудник все же спросил, что у Шмонова под пальто, он бы расстегнул пуговицы и показал послеоперационный бандаж. Для этого была придумана маскировка с бинтами. Кроме того, на случай проверки на металлодетекторе Шмонов заготовил плакат на железном штыре с демократическими лозунгами. Он должен был зазвенеть и снять все подозрения.

Подготовительные мероприятия заняли много времени. В итоге Шмонов перенес свою акцию с весеннего праздника на осенний, – других вариантов добраться до Горбачева, кроме как на Красной площади, попросту не было. Накануне он приехал в Москву из Ленинграда, пришел к месту сбора колонн с демонстрантами и проникнул в одну из них. Когда трудящиеся с цветами, флагами и транспарантами поравнялись с трибуной мавзолея, Шмонов выхватил обрез и дважды выстрелил.

Задача перед ним стояла не из легких. На первый взгляд, до цели было около 50 метров, не большая дистанция для опытного стрелка с хорошей винтовкой, вроде той, что была у убийцы, Кеннеди, Ли Харви Освальда. Тот попал в голову президенту с 80 метров, когда тот ехал на машине, но при этом целился он через оптический прицел и с упора. Шмонову же предстояло стрелять навскидку, стоя, без приклада и мушки, из охотничьей двустволки, которая никогда не считалась снайперским оружием. При этом Освальд был одним из лучших стрелков в своем полку Морской пехоты, где меткость среди солдат возведена в культ. О навыках же Шмонова известно только с его слов: «Стрелял я неплохо. В армии попадал в «девятку», диаметр которой всего 15 сантиметров. А на Красной площади шансы у меня были. Целиться, конечно, надо было побыстрее», — рассказывал он потом.

Проверить его навыки на деле не удалось. В момент, когда Шмонов начал давить на спуск, к нему подскочил старший сержант милиции Андрей Мыльников, схватился за ствол и дернул его вверх. Как следствие, пули ушли мимо цели. Между Шмоновым и Мыльниковым произошла скоротечная схватка. На помощь милиционеру подоспели сотрудники 9-го управления КГБ, занимавшегося охраной высокопоставленных лиц. Злоумышленника скрутили и вынесли с Красной площади. Впоследствии Мыльников был награжден орденом «За личное мужество» и приглашен на праздничный концерт ко Дню милиции.

На Красной площади Шмонов хотел убить не только Горбачева, но и председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова.

При обыске у Шмонова нашли записку, в которой он подробно рассказал о своей цели. Позднее он написал об этом в своей книге, — точнее, плохо отредактированной брошюре. Как считал несостоявшийся убийца, Горбачев был виновен в массовой гибели людей, боровшихся за свободу в СССР. Среди прочего, в числе жертв генсека стрелок перечислял демонстрантов в Тбилиси, убитых в 1989 году, и в Баку, убитых в 1990 году. Наконец, Горбачев, по мнению Шмонова, совершил злодеяние, захватив власть без согласия народа СССР, а к злодениям у Шмонова была особая идиосинкразия.

Безнаказанность порождает злодеяния, то есть если не наказать за злодеяние, то число злодеяний (осуществляемых ежегодно) увеличится (вернее, если не наказать за злодеяние, то в таком случае число совершенных злодеяний будет больше, чем число совершенных злодеяний, которое будет иметься в том случае, если наказать за это злодеяние), это показала практика и признано почти во всем мире (например, если не наказать за грабеж, то число грабежей, осуществляемых ежегодно, увеличится). Между прочим, я полагал, что если бы всех граждан тоталитарного государства (под названием «СССР»), совершивших злодеяния, наказали бы за эти злодеяния, то в таком случае все граждане СССР боялись бы совершать любые злодеяния, а если бы последнее имелось бы, то в таком случае в СССР было бы совершено такое количество злодеяний, которое было бы меньше, чем количество злодеяний, которое действительно было совершено в СССР. Практика показала, что чем меньше ненаказанных за злодеяния, тем меньше будет осуществлено злодеяний. Александр Шмонов автор неудачного покушения на Горбачева

Как можно догадаться по этому отрывку, стрелок страдал от нарушений мышления. Поэтому за покушение на генсека советское правосудие не расправилось с ним по всей строгости закона, а отправило на принудительное лечение. В психиатрической лечебнице он провел четыре года, психиатрическую лечебницу, из которой вышел, будучи признан инвалидом II группы. С тех пор он успел побывать демократом, жестянщиком, безуспешным бизнесменом и основателем политической партии, собирался стать депутатом и даже собрал пять тысяч подписей.

Интересно, что в другой стране или при других обстоятельствах Шмонов, который всегда настаивал на своей нормальности, легко мог бы быть признан вменяемым и ответственным за преступление. Слишком уж четко он представлял свою задачу, последовательность действий и их возможные последствия, предвидя и свою вероятную смерть от рук охраны. Мотив так же выглядит преступным, но рациональным: убить главу государства, с чьей политикой ты радикально не согласен, перечисляя конкретные деяния, которые тебе не нравятся. Наличие же подтвержденного психиатрического диагноза же не освобождает само по себе от уголовной ответственности, — можно быть больным, но вменяемым.

Так что в какой-то степени Шмонову повезло, что советская психиатрия принимала к себе людей с распростертыми объятиями. Иначе бы он либо был расстрелян, либо надолго сел.

© Скриншот с личного сайта Александра Шмонова

Сейчас же он жив и находится на восьмом десятке, публичную деятельность не ведет. Зато неудавшийся убийца ударился в изобретательство: предложил технологию избавления от пробок в городах, подавления индустриального шума, а также алгоритм написания «программы для компьютера, посредством которых компьютер может изобрести много изобретений без помощи человека», руками всего лишь трех программистов.