Александр Керенский: почему бывший премьер не смог вернуться в Россию

В массовом сознании Александр Керенский навсегда остался главным неудачником русской революции: политиком, который бежал из Зимнего дворца в женском платье. Но за этим карикатурным образом скрывается трагическая фигура человека, пережившего свое время и вынужденного наблюдать за судьбой России со стороны.

Как на самом деле бежал Керенский

Легенда о побеге в костюме медсестры — плод народного творчества или советской пропаганды. Реальность была прозаичнее. По словам самого Керенского, он покинул Зимний дворец на автомобиле американского посольства. Хотя посол США Дэвид Фрэнсис позже утверждал, что машина была попросту захвачена адъютантом премьера. После нескольких месяцев скитаний по России, уже в июне 1918 года, при помощи британского агента Сиднея Рейли, Керенский навсегда покинул родину.

Жизнь в изгнании

В Европе его ждало горькое разочарование. В Лондоне и Париже с ним вежливо общались, но воспринимали не как лидера, а как обычного беженца. Его имя было настолько дискредитировано, что созданная в Уфе антибольшевистская Директория официально от него отмежевалась.

Наступили годы нищеты. В Париже Керенский ночевал в редакции эмигрантской газеты «За Россию», где работал. Позже он основал в Берлине свою газету «Дни», собрав на ее страницах цвет русской эмиграции — от Бунина до Гиппиус. Но объединить расколотую эмиграцию под своими знаменами ему так и не удалось.

Попытка организовать новое Учредительное собрание в январе 1921 года завершилась крупным провалом.

Жена

Жена Керенского Ольга Львовна Барановская встретила Октябрьскую революцию в Петрограде. Там же на Дегтярной улице она вместе с сыновьями Олегом и Глебом жила на протяжении всей гражданской войны. Её дети ходили в загородную школу. Сама же жена экс-премьера постоянно меняла место работы, чтобы иметь хоть какой-то заработок для дальнейшего существования. Но Ольге Львовне удалось где-то достать эстонские документы и вместе с детьми выехать на новую родину. Она добралась наконец-то до Лондона, но с мужем больше вместе не жила. Семья навсегда распалась. Жена и оба сына остались в Англии, получив впоследствии британское гражданство.

Керенский же в эмиграции встретил Терезу Лидию (Нелль) Триттин, дочь владельца мебельной фабрики из Австралии. Он была младше Керенского на 28 лет. Ольга Львовна долго не давала мужу развод, но к 1939 году все вопросы были решены и «молодожены» наконец-то сыграли свадьбу. Начало совместной супружеской жизни было омрачено началом Второй мировой войны.

Поддержал немецкую оккупацию

Гитлера Александр Керенский объективно считал порождением Версальского мирного договора. Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии он, как и многие западные политики, считал единственным средством во избежание новой мировой войны. Нападение на СССР Керенский публично приветствовал. С Германией он связывал надежду на уничтожение советской власти и большевизма. Но позже, поняв масштаб трагедии, он изменил свои взгляды в отношении войны, и был уже целиком на стороне Красной армии и её союзников. Керенский писал 28 июня 1941 года в своем дневнике:

«После долгих и тяжких раздумий я пришел к заключению: мы должны страстно желать сейчас только одного — чтобы Красная Армия сохранила свою боеспособность до этой осени. И если получится — это будет чудом!»

Отвращение

Керенский и сам пострадал от действий Гитлера. Вместе с женой ему пришлось покинуть оккупированный немцами Париж. Нелль, вторая жена Керенского, больше всего боялась, что немцы посадят «Алекса» в тюрьму «как Шушнига» (австрийский канцлер, посаженный в тюрьму после Аншлюса). В Великобритании Керенского не пустили из-за его прошлых публичных прогерманских высказываний. В итоге, он вместе с Нелль отправился проездом через Испанию за океан, в США.

После войны Керенский вновь попытался вернуться в политику. Вместе с эмигрантами-эсерами Черновым и Зензиновым в марте 1949 года он создал Лигу борьбы за народную свободу. Но «молодая» эмиграция не приняла Керенского. У них с детства, с советских школьных учебников было заложено отвращение к бывшему премьеру, бежавшему из Петрограда в женском платье.

Телеграмма Сталину

Керенский писал мемуары, совместно с Гуверовским институтом издал трехтомную публикацию документов эпохи Временного правительства, читает лекции в Стэнфордском университете. Он никогда не забывал о Родине. Ещё в период Великой Отечественной войны Керенский отправлял телеграмму Сталину. Ответа на неё тогда так и не получил. В 1968 году Керенский пытался получить разрешение на въезд в СССР. Брежнев и другие члены Политбюро ЦК КПСС требовали, чтобы он признал закономерность социалистической революции, правильность политики СССР и успехи советского народа. Керенский ради своей поездки был готов признать уже всё. Но по неясным причинам поездка в Москву так и не состоялась.

Умер Александр Керенский в Нью-Йорке 11 июня 1970 года в возрасте 89 лет. Он уже сам хотел умереть, но требуемого яда ему так и не давали. В какой-то момент он просто отказался принимать пищу и лекарства. Его тело было переправлено сыновьям в Лондон, где до сих пор покоится на кладбище Патни Вэйл.