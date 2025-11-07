Гибель парома «Эстония»: почему ее расследование считается преступлением

Четверть века назад, в ледяной ночи с 27 на 28 сентября 1994 года, Балтийское море поглотило один из самых современных паромов Европы. За считанные минуты 150-метровая «Эстония» с почти тысячей человек на борту исчезла с радаров, унеся с собой на дно жизни 852 человек. Эта трагедия стала одной из самых масштабных и загадочных морских катастроф XX века, ответы на главные вопросы по которой не найдены до сих пор.

Роковой рейс: от стука до тишины

Вечер 27 сентября в Таллине был хмурым и ветреным, но для исполинского парома, способного бросить вызов самой свирепой волне, шторм не казался фатальным. С 989 пассажирами и членами экипажа на борту «Эстония» вышла в обычный рейс до Стокгольма.

Первые часы плавания прошли спокойно. Беда пришла после полуночи, когда судно вышло на открытую воду. Волны высотой с четырехэтажный дом начали бить в левый борт. Около часа ночи в носовой части раздались первые настораживающие стуки.

Ещё через пять минут звук превратился в скрежет, через 10 – раздались два-три сильных удара по корпусу. В 1:15 вода по краям носовой рампы начала поступать внутрь судна.

С этого момента судьба «Эстонии» была фактически предопределена. Судно сильно накренилось, люди оказались заперты в каютах. Все усилия экипажа развернуть паром кормой к волне, чтобы вода не заливала его, не принесли результата. Через 15 минут остановились двигатели, пропало освещение. Через небольшое время паром ушел под воду и пропал с экранов радаров.

Спешившие на помощь паром «Мариэлла», корабли «Изабелла», «Сильная Европа» и «Силья Симфони» нашли на месте крушения лишь около 20 спасательных плотов и три шлюпки. Терпящим бедствие людям на них не хватало места, да ещё и сильный ветер не давал провести полноценную спасательную операцию. Вытащить удалось лишь 137 человек, 852 — погибло и пропало без вести.

Темные пятна

Официальное расследование катастрофы началось уже утром 28 сентября. В Эстонии и Финляндии были созданы кризисные комиссии, позднее правительства этих стран и шведский кабмин сформировали Международную комиссию. Ей и предстояло выяснить, что привело к крушению парома «Эстония». Однако официальное расследование трагедии затянулось почти на 15 лет, а чётких ответов на имеющиеся вопросы дано не было.

Главное разочарование поджидало экспертов в первые месяцы. Со дна удалось поднять только носовой визор «Эстонии», а вот поиски бортового компьютера, который и мог бы пролить свет на случившееся, были бесполезны. Предположительно его вырвало и вымыло из кабины, после чего он затерялся в иле.

Одно это дало пищу для кривотолков. Скандальный характер придавали трагедии и другие обстоятельства. Например, высказывались предположения, что власти замалчивают настоящее число пассажиров, выехавших из Таллина. Разные специалисты высказывали мнение, что на самом деле на борту парома было от 1050 до 1100 человек.

Кроме того, мистический оттенок придавала катастрофе пропажа людей, изначально попавших в списки спасённых. Среди них – сменный капитан «Эстонии» Аво Пихт, который в ночь крушения находился на пароме в качестве пассажира. Он значился в перечнях, присланных из Швеции в Эстонии утром 28-го числа, его видели в утренних видеосюжетах о катастрофе, которые транслировались по немецкому каналу ZDF.

Однако домой Пихт не вернулся, как и ещё четыре члена экипажа, исчезнувшие из списка спасённых. Спустя годы жена капитана, Сирье, утверждала, что её мужа тайком увезли предположительно в США, хотя кроме ссылок на доверительные источники, доказательств у неё не было.

Самым же странным моментом во всей истории кажется решение Эстонии, Финляндии и Швеции запретить проводить какие-либо исследования на месте гибели парома. Соответствующее соглашение между ними было подписано в 1995 году, позднее к договору присоединились Великобритания, Дания, Латвия, Литва, Польша и Россия. Исполнение запрета возложено на финские власти.

Так «Эстония» стала первым и единственным судном в мире, которое охраняется законом о покое погибших. Все надежды на то, что когда-нибудь корабль будет поднят, а причины крушения установлены, были перечёркнуты. И из-за этого различные версии, самые невероятные, только множились.

Погода, человеческий фактор или взрыв?

В последнем, четвёртом по счёту официальном отчёте, который был опубликован в 2009 году, эстонская комиссия по расследованию причин крушения фактически возложила ответственность за гибель «Эстонии» на конструкторов и плохую погоду. Отмечалось, что крепления носового визора – подъёмной надводной части парома — из-за ошибок проектирования были слишком слабыми. Под ударами больших волн они не выдержали, а поскольку на корабле не было дополнительной перегородки, вода просто хлынула внутрь.

В более ранних документах к этим факторам – конструктивным недостаткам и шторму — добавляли и повышенную скорость движения судна. Однако в финальном отчёте о нём не говорится, видимо, чтобы уменьшить влияние человеческого фактора.

Правда, с этим не согласны в судоверфи Meyer Werft, где строилась «Эстония». Там в начале 2000-х заявили, что за паромом не ухаживали должным образом, а в ночь крушения капитан неверно выбрал скорость. Более того, директор компании Вернер Гуммель отметил, что у него есть доказательства теракта на борту.

В числе возможных причин гибели называют также столкновение с подлодкой, в результате которого образовалась пробоина в корпусе парома ниже ватерлинии. Теоретически она могла бы объяснить, почему «Эстония» затонула так быстро.

Наконец, существует мнение, согласно которому в трагическую ночь, как и во время предыдущих рейсов 14 и 20 сентября, корабль перевозил оружие. Предполагается, что это могла быть секретная военная техника, которая осталась от выведенных советских войск, электроника, машина с грузом кобальта или даже ядерная боеголовка. Откровенные конспирологи не сомневаются, что опасный груз или взорвался, или из-за контрабанды судно уничтожили. Кроме того, некоторые сторонники теории заговоров утверждают, что носовой визор был открыт намеренно — чтобы затопить груз, прибытие которого в Швецию было нежелательным. Ну а более «умеренные» считают, что «Эстония» действительно погибла из-за шторма, но обстоятельства катастрофы скрывают, чтобы не предать факт перевозки оружия огласке.

Все эти версии, конечно, кажутся фантастическими, но они куда лучше официальной объясняют почему правительства двух стран захотели как можно быстрее закрыть останки парома бетоном или песком и запретить их исследование.