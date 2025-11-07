Новые русские: как живут звезды, променявшие Голливуд на российский паспорт

За последние несколько лет мировые знаменитости буквально разделились на два лагеря: одни не скрывают своей ненависти к России, а другие, наоборот, не только признаются нашей стране в любви, но и готовы принять наше гражданство. О популярных деятелях искусства, желающих получить и получивших российский паспорт рассказываем в нашей статье.

Американский актёр, кумир мальчиков 80-х, познакомился с Россией ещё в начале нулевых. Он не только неоднократно прилетал в Москву, но и принимал участие как в кинофестивалях, так и в соревнованиях по единоборствам, являясь мастером айкидо.

При этом голливудский актёр с любовью отзывался о русской культуре и красоте нашей страны. А через несколько лет Стивен Сигал и вовсе поразил поклонников. Звезда боевиков отметил: его родственники по отцовской линии были русскими иммигрантами, поэтому в его жилах течёт русская кровь.

«Мой отец родом из Владивостока. У нас есть родственники из Сибири, из Белоруссии и, кажется, из Санкт-Петербурга», – заявил Сигал в одном из интервью.

В 2016 году Владимир Путин ответил на заявление артиста и предоставил Сигалу российское гражданство.

Сегодня артист занимается общественной деятельностью, снимает фильмы и является обладателем ордена Дружбы «за вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества».

А недавно стало известно: сын Стивена тоже живёт и работает в России. Женой мужчины стала «Краса России — 2015» Айрин Данилова.

Наталью Орейро в России любят безоговорочно. В звезду «Дикого ангела» были влюблены почти все мальчики 90-х, а девушки мечтали о такой же грации и энергетике, как у Натальи.

Сама артистка через несколько лет после выхода сериала на российские телеэкраны удивила всех. Наталья заявила о любви к России, и доказала это делом: многократно приезжала с концертами, пела песни на русском и не отказывалась от общения с фанатами. В 2021 году Орейро получила российское гражданство. Она отметила, что для неё это — большое событие.

Звезда продолжает жить и работать в России. Совсем скоро зрители увидят новый фильм с участием Орейро: «Письмо Деду Морозу» выйдет в прокат уже в конце ноября.

Звезда фильма «Холоп» стал одним из популярных российских актёров. Вот только через некоторое время поклонники узнали: Милош на самом деле серб.

Чтобы доказать свою любовь к России, артист выучил язык, почти избавившись от сербского акцента, дал десятки интервью и даже назвал нашу страну своим домом.

В 2021 году Бикович получил российский паспорт. После этого актёр назвал случившееся закономерным итогом, ведь он много лет работает в России, занимается общественной деятельностью.

«Всё это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия – моя Родина!» – заявил актёр.

В 2013 году новость о том, что звезда фильмов об Астериксе и Обеликсе получил российский паспорт, прогремела как гром среди ясного неба. Некоторые назвали произошедшее розыгрышем, а кто-то и вовсе принялся искать подвох в решении французского актёра.

В прессе же появились слухи: Жерар решил так избежать уплаты налогов, которые ввели для богатых во Франции.

Сам артист обратился к общественности и заявил, что очень любит Россию и даже готов выучить наш язык.

Вскоре Депардье переехал в Саранск, где открыл своё ИП и занялся виноделием. Также он продолжает сниматься в кино, периодически перевоплощаясь в исторических деятелей России.

Американский боец ММА, выступавший в UFC и Pride, всегда отличался не только силой, но и особым отношением к справедливости. Его гражданскую позицию нередко называли слишком активной.

Монсон неоднократно приезжал в Россию на турниры, называя нашу страну «домом для тех, кто силён духом».

В 2018 году спортсмен получил российское гражданство. Джефф Монсон отметил, что гордится тем, что стал обладателем российского паспорта.

Вскоре он обосновался в Подмосковье, женился на россиянке и стал отцом двоих детей. Через несколько лет Монсон удивил всех, став членом Совета депутатов Красногорска.

В декабре 2023 года спортсмен заявил: он больше не гражданин Америки. Теперь он — россиянин. Через несколько месяцев он переехал в Башкирию, где был избран в местный парламент.

Сегодня Джефф Монсон продолжает жить в России. Он снимается в телепередачах, участвует в реалити-шоу и турнирах. Себя он называет русским по рождению, просто родился не в той стране.

О намерении иметь российский паспорт сербский режиссёр заговорил несколько лет назад.

Он не скрывает своей любви к нашей стране и с радостью снимает фильмы об истории России.