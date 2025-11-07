Зачем в СССР выпускали консервированную воду и что было внутри банок

Советская пищевая промышленность выпускала огромный ассортимент консервов. Правда, многих из этих продуктов простые граждане никогда в глаза не видели, ведь они были дефицитом. Но производились еще и консервы особые, которых не только не видели, но и о существовании которых большинство граждан страны даже не догадывались. Нет, это не какое-то экзотическое мясо или редкая рыба, а консервированная вода.

Консервированную воду в СССР начали выпускать в 1962 году. В магазинах этот необычный продукт приобрести было невозможно, так как предназначался он далеко не для всех. Вода в металлических консервных банках производилась для военных, а точнее, для советских военнослужащих морского флота и летчиков военно-морской авиации.

Такие консервы были нужны в экстренных ситуациях. Хорошо известно, что человек может достаточно долго обходиться без еды. А вот отсутствие воды быстро приведет к печальному финалу. Поэтому консервированная вода была на борту каждого советского военного корабля и самолета.

Вода в металлических банках была призвана спасать жизни летчиков и моряков, оказавшихся в море или на суше, вдали от источников пресной воды. Используя такой запас, они могли довольно долго ждать прихода помощи. На каждой банке, как и на любых других консервах, был указан срок годности — 2 года. Кроме этого, там же располагалась инструкция по употреблению.

Надпись гласила, что использовать баночку нужно только в крайнем случае. По мнению составителей инструкции, он наступал не ранее, чем через сутки после чрезвычайной ситуации. Также уточнялось, что если есть возможность, то лучше пить дождевую воду, а ценные консервы беречь на самые трудные времена.

На этикетке указывали, что не стоит употреблять более 500 миллилитров воды в день. При этом в жестяную банку помещалось всего 250-300 миллилитров. Это значит, что человек мог открыть две консервы за день, не превышая рекомендованную производителем норму.

Не совсем вода

Кстати, в банках была даже не вода, а напиток, на основе кипяченой воды. В его состав могли входить разные компоненты. Чаще всего в воду добавляли аскорбиновую кислоту, играющую в жизнедеятельности нашего организма важную роль. Она помогает быстрее восстанавливаться, участвует в регуляции углеводного обмена и повышает иммунитет. Человеку, оказавшемуся в открытом море, это было как раз то что нужно.

Металлическую банку для консервирования воды выбрали неслучайно. Такая упаковка защищала от внешних воздействий, в том числе солнечных лучей, и позволяла хранить жидкость не менее двух лет. Кроме этого, металлическая тара была очень прочной и хорошо переносила аварийные ситуации. Ведь было очень важно, чтобы запас воды, даже падая с большой высоты, оставался целым. Банку после употребления воды можно было использовать в качестве емкости для самых разных целей.

Эра воды в консервных банках завершилась вместе с распадом СССР. Позднее в России начали выпускать воду для военных в пластиковых пакетах. В каждом из них находится 100 мл, а это значит, что за день нужно употреблять 5 таких емкостей. Это не уникальное изобретение советских и российских военных — такие емкости с водой входят в рацион питания военных многих стран мира.