Почему СССР перестал воевать с Германией лишь в 1955 году

9 мая 1945 года — День Победы над фашистской Германией. Но с точки зрения международного права Великая Отечественная война для Советского Союза продолжалась еще почти десять лет. Только 25 января 1955 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о прекращении состояния войны с Германией. Почему же победители и побежденные формально оставались врагами целое десятилетие после падения Берлина?

Несостоявшийся мирный договор

Тут следует понимать, что с точки зрения права отсутствие активных боевых действий не равно миру. Юридически война завершается даже не капитуляцией, а подписанием мирного договора. Именно его и не было у СССР и Германии с 1945 по 1955 год. Причина такого парадокса кроется в стремительном охлаждении отношений между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобританией. Еще во время войны, на конференциях в Тегеране, Ялте и Потсдаме, лидеры «Большой тройки» пытались договориться о будущем Германии, но компромисс с каждым разом давался все тяжелее.

У Запада существовали проекты расчленения Германии на несколько формально независимых государств. Франция, например, претендовала на промышленные Рейнскую и Саарскую области.

Сталин же, помня уроки Версальского договора после Первой мировой, изначально выступал за сохранение Германии как единого, но демилитаризованного и нейтрального государства. Это позволило бы избежать новой волны агрессии и создать в центре Европы буферную зону.

Переговоры о судьбе Германии зашли в тупик. Период с 1945 по 1949 год в немецкой истории называют «нулевыми годами»: страна, управляемая оккупационными администрациями, существовала в подвешенном состоянии без собственного правительства и ясных перспектив. Поэтому и подписывать мирный договор было попросту не с кем.

Раскол Германии

Надежды на компромисс окончательно растаяли с началом Холодной войны. Западные союзники взяли курс на интеграцию своих зон оккупации в западный блок. В 1948 году в западных была проведена денежная реформа, в результате которой появился прообраз будущей дойчмарки. А 23 мая 1949 года на территориях американской, британской и французской зон оккупации была провозглашена Федеративная Республика Германия (ФРГ). 7 октября 1949 года в ответ на это СССР создает на территории своей зоны оккупации Германскую Демократическую Республику (ГДР).

Так возникли два немецких государства с противоположными политическими и экономическими системами. Теперь вопрос стоял не о мире с единой Германией, а о взаимоотношениях с двумя новыми субъектами международного права.

Последняя черта

Окончательно надежды на воссоединение Германии похоронили события 17 июня 1953 года в Восточном Берлине. Массовые народные волнения, начавшиеся как забастовка строителей, были жестоко подавлены силами советской армии и народной полиции ГДР. Этот кризис показал Москве, что ГДР является хрупким образованием, требующим постоянной поддержки и укрепления своего суверенитета. Дальнейшие же попытки договориться с Западом о единой Германии стали восприниматься как бесперспективные.

Суверенитет ГДР

Указ от 25 января 1955 года был не формальностью, а важным политическим шагом в условиях Холодной войны. СССР официально признавал Восточную Германию независимым и суверенным государством, с которым прекращал войну и заключал мирный договор. Это открывало путь для формирования собственных вооруженных сил ГДР — Национальной народной армии (ННА), что укрепляло восточный блок. Указ снимал с граждан Германии статус «враждебного государства». Это позволило завершить репатриацию последних крупных партий немецких военнопленных, которые все еще находились в СССР и участвовали в восстановительных работах.

Таким образом, десятилетняя «правовая война» с Германией была следствием глобального политического противостояния, расколовшего мир на два лагеря. Указ 1955 года стал не столько актом о прекращении Второй мировой, сколько одним из первых документов, окончательно закрепивших послевоенное устройство Европы на следующие 35 лет.