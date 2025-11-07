«Рогатыя кичка»: почему женщины на Руси носили головные уборы с рожками

Национальный костюм русской женщины очень многообразен. По одежде можно было узнать не только регион, но и семейное положение россиянки. Особенно много было вариаций головных уборов. К сожалению, большинство из нас знают только кокошник. И только очень немногие вспомнят, что такое «кика».

Эти необычные шапки с рогами упоминаются в исторических документах, которым более пяти столетий. Ученые считают, что «рогатыя кичка» или «кика» появилась еще в дохристианские времена. Вероятнее всего, название это произошло от славянского «кыка», то есть «волосы». Это слово сохранилось в хорватском и болгарском языках и означает женскую косу или чуб у мужчины.

Кики могли быть разной формы, но их передняя часть всегда была твердой. Ее изготавливали из бересты, ткани, набитой соломой и других материалов, которым можно было придать жесткую форму. А сама она могла быть разной — в виде лопатки, пластины или копытца. Но чаще всего кикам придавали форму рогов.

Наиболее популярными рогатые кики были на юге Руси. Рога могли быть разной формы и размеров. Некоторые экземпляры достигали высоты 30 см и выглядели очень внушительно. Жесткую основу непременно обтягивали тканью, украшенную вышивкой, а иногда драгоценными камнями, жемчугом и золотыми пластинками.

К кике предъявляли одно важное требование. Этот головной убор должен был непременно полностью закрывать волосы. На Руси считалось, что замужней женщине нельзя показывать прическу посторонним. Поэтому, выйдя замуж, девушка тут же прятала свои косы под кичку. Аксессуар как бы заменял красоту волос, поэтому часто он выглядел как настоящее произведение искусства.

Почему именно рога?

Но почему для кики выбирали чаще всего именно рогатую форму? Единого мнения у историков по этому поводу нет. Наиболее распространено мнение, что головной убор — это подражание животному миру. Этот мотив встречается у многих народов мира и обычно связан с языческими верованиями.

Рога с древних времен считались мощным оберегом. Они приносили удачу, защищали от дурного глаза и помогали в бою. Именно поэтому воины некоторых народов носили рогатые шлемы. Один из них, изготовленный кельтами во 2 веке до нашей эры можно увидеть в Британском музее.

Вероятнее всего, рогатые кики также выполняли защитные функции, оберегая мать и ее детей от порчи. Косвенно подтверждают эту версию родильные обряды. В некоторых районах России в них использовались двурогие ухваты, которыми доставали из печи горшки. Чтобы защитить будущую мать и младенца от сглаза, ухват прислоняли рогами к печи. В Орловской губернии тот же ухват клали в первую брачную ночь под кровать молодоженам, чтобы отвадить нечисть.

«Белая дама» — изображение богини из Сахары

С рогами связывают и культ плодородия. Некоторые языческие женские божества изображали с рогами или полумесяцем на голове. Поэтому кика с рогами могла еще и помогать с рождением детей. Существуют и другие гипотезы происхождения этих необычных головных уборов, но узнаем ли мы когда-нибудь точное значение русской кики, не знает никто.