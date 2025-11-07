«В лицо меня не обвиняли» Как советский футболист стал изгоем

Закавказские республики СССР были исправными поставщиками футболистов в национальную сборную. Прежде всего это касалось Грузии, но были и другие, не менее яркие примеры. Хорен Оганесян стал звездой советского футбола в ереванском «Арарате», а потом эффектно и эффективно играл за сборную страны. Его сравнивали с Диего Марадоной, звали играть в США, но на пике карьеры родной клуб предал своего капитана. «Лента.ру» — подробнее о биографии удивительного футболиста.

© РИА Новости

Если верить бывшему игроку «Спартака» Александру Бубнову, жизнь Оганесяна могла сложиться совсем иначе. В 1974 году оба игрока были в юношеской сборной страны на сборах в Ташкенте, а у армянского футболиста случился конфликт с партнером по команде Валерием Шавейко. Оганесян бросился на оппонента с ножом и, по словам Бубнова, ему чудом удалось в последний момент остановить горячего парня, повалив его на пол.

«В принципе, эту историю можно было замять. Но я решил, что дело слишком серьезное. Потому что реально переживал за Шавейко: его могли покалечить и потом. И о Хорике думал. Ведь если зарежет — тюрьма. Пришел к Евгению Лядину, главному тренеру, и все рассказал. Он тут же организовал собрание и Хорика отчислил», — Александр Бубнов.

Оганесян сначала обиделся на Бубнова, но с годами простил его. Он усвоил тот урок и впредь справлялся с эмоциями.

Спортивная семья

Оганесян родился в Ереване в 1955 году. Он был средним сыном в семье, и шансов не пойти по спортивной стезе у него практически не было. Отец будущего футболиста успешно тренировал тяжелоатлетов, мать профессионально занималась спортивной гимнастикой, а старший брат пошел в футбол. Туда же отправился и Хорен, правда, профессионально заниматься этим видом спорта он начал не сразу.

В раннем детстве Оганесян оттачивал навыки во дворе, играл в футбол в школе, а в возрасте 14 лет блеснул в составе ереванской команды «Ани», которая стала победителем Всесоюзного турнира «Кожаный мяч» среди дворовых команд. Но в «Арарат» паренька приглашать не спешили. Помимо сумасшедшей конкуренции, для попадания в главный клуб республики часто требовалась чья-то протекция, которой у Оганесяна не было.

Появилась она только в конце 1972 года, когда Хорен закончил одну из ереванских спортшкол, поступил в институт физкультуры и был приглашен в юношескую сборную СССР. Старший тренер команды Евгений Лядин удивился, что юркий техничный паренек не имеет никакого отношения в «Арарату». Он написал в клуб рекомендательное письмо, после чего Оганесяна взяли в дубль ереванцев.

В 1973-м «Арарат» под руководством недавно отметившего 99-летие Никиты Симоняна в первый и последний раз в истории стал чемпионом СССР, а также выиграл Кубок страны, но Оганесян за главную команду тогда еще не играл. Из дубля его поднял только в 1975-м уже другой тренер — Валерий Маслов. Дебют же в основном составе «Арарата» получился у Хорена нетипичным.

«Нужно уметь воспользоваться шансом»

Как правило, дебютанты появляются на поле во второстепенных матчах или на последних минутах встреч, в которых исход уже предрешен. Но это не случай Оганесяна. Он впервые сыграл за «Арарат» 19 марта 1975 года — в ответном матче четвертьфинала Кубка европейских чемпионов — турнира-предшественника современной Лиги чемпионов. В соперниках у «Арарата» была сама мюнхенская «Бавария» с Францем Бэккенбауэром, Гердом Мюллером и Зеппом Майером в составе. Меньше года назад эти игроки привели сборную ФРГ к победе на чемпионате мира.

Первый матч прошел в Мюнхене 5 марта и завершился победой хозяев с комфортным для них счетом 2:0. В Ереване немцы планировали закрепить успех, но легкой прогулки у них не вышло. На 34-й минуте переполненный 70-тысячный стадион «Раздан» в Ереване взорвался от восторга: хозяева отлично разыграли штрафной и Аркадий Андриасян головой отправил мяч в сетку.

В оставшееся время «Арарат» вполне мог забить еще и перевести матч в дополнительное время. Армянская команда больше владела мячом, а временами просто прижимала звездный клуб к его воротам. Отлично выглядел и 20-летний Оганесян, который вышел на замену на 64-й минуте и дебютировал в профессиональном футболе.

«Когда Маслов сказал: "Готовься, будешь играть", — я ушам своим не поверил. Хотя мандраж был страшный, сыграл, видимо, неплохо, раз мы выиграли дома у этих чемпионов. После "Баварии" было уже море по колено, я перестал кого-либо бояться», — Хорен Оганесян.

Матч закончился минимальной победой «Арарата», которая не позволила клубу продолжить борьбу за трофей. «Бавария» же извлекла уроки из поражения в Ереване и в том сезоне завоевала титул. У Оганесяна же жизнь разделилась на до и после того матча.

«Побеждает тот, кто быстро соображает»

Новый чемпионат СССР-1975 стартовал в апреле, и вчерашний дублер Оганесян быстро стал одним из ключевых футболистов «Арарата». Полузащитник много забивал, причем часто делал это очень эффектно: дальними ударами, пяткой, бисиклетой. Левой ногой Оганесян творил на поле чудеса, по итогам сезона атакующего хавбека признали лучшим дебютантом чемпионата.

В том же 1975-м его вызвали в молодежную сборную СССР, а спустя год он выиграл с ней чемпионат Европы. С «Араратом» Оганесян в 1975 году стал обладателем Кубка страны, а в следующем сезоне остановился в шаге от первого места. Золото ереванский клуб уступил московскому «Динамо».

Кстати, для бело-голубых эта победа в чемпионате оказалась последней. С тех пор команда ни разу не выигрывала российское первенство.

В сборную СССР Оганесян попал в 1979 году. Конкуренция в национальной команде тогда была просто космической, но главный тренер Константин Бесков поверил в лидера «Арарата», который на тот момент уже не входил в число топовых советских команд. И Оганесян не подвел. В 1980-м хавбек принял участие в домашних Олимпийских Играх в Москве, где сборная СССР стала бронзовым призером. Хорен забил на турнире два мяча, включая победный гол в ворота Югославии в матче за третье место.

Спустя два года Оганесян в составе сборной поехал на чемпионат мира-1982, где от советских футболистов ждали если не победы, то уж точно медалей. Все начиналось хорошо: сборная СССР вышла во второй групповой этап, где в первом матче победила Бельгию. Единственный мяч забил Оганесян, и он получился очень красивым: хавбек после фланговой передачи Юрия Гаврилова отправил мяч в сетку ударом слету в падении.

«Побеждает тот, кто быстро соображает и действует на поле. Когда передача состоялась, я быстро оценил позицию и сразу атаковал. В результате и получился этот гол», — Хорен Оганесян.

Однако поляки обыграли бельгийцев крупнее и для выхода в полуфинал им было достаточно сыграть со сборной СССР вничью. Им удалось это сделать: сборная Польши сдержала грозную советскую атаку и «засушила» игру на 0:0. Оганесян рассказывал, что считает тот матч одним из самых больших разочарований в карьере.

ЧМ-1982 проходил в Испании, и прямо по ходу турнира на Оганесяна вышли представители «Нью-Йорк Космос» — команды, за которую несколько лет назад играл сам Пеле. Американцы предлагали Оганесяну золотые горы, но у него не было легальной возможности перейти в клуб. На побег за границу футболист был не готов.

«Я не мог представить, что окажусь в одиночестве за границей, без друзей и родных. Моя фантазия не забрасывала меня надолго даже за пределы Еревана — потому-то я никуда из "Арарата" и не уходил, хотя предложений имел тьму-тьмущую».

«Карательная машина была запущена»

Запоминающимися для Оганесяна стали два выезда в Аргентину в 1980 и 1982 годах, где СССР проводила товарищеские матчи с местной сборной, завершившиеся с одинаковым счетом 1:1. Оба раза в составе советской команды отличался Оганесян, а в 1980-м ворота Рината Дасаева поразил Диего Марадона.

Местные журналисты были впечатлены игрой Оганесяна и окрестили его «советским Марадоной». Игроки были действительно похожи по антропометрическим данным и игровым характеристикам, оба шикарно владели левой ногой. Но советский футболист действовал на поле глубже и выполнял гораздо больше черновой работы.

После поездок в Аргентину у Оганесяна появился Mercedes — космический корабль для СССР тех лет. На всю Москву их тогда было несколько штук, а в Ереване футболист был единственным обладателем такой иномарки. Поползли слухи, что дорогой автомобиль Оганесяну подарили в Аргентине восторженные представители армянской диаспоры, но Хорен позже рассказывал в интервью, что сам купил Mercedes через знакомых в посольстве.

Параллельно с успехами на международной арене у Оганесяна начались проблемы в «Арарате». Клуб лихорадило, там часто менялись тренеры, и Хорен находил общий язык не со всеми. По словам футболиста, в подковерные игры начало играть руководство клуба и республики. Ни на что не претендующий «Арарат» пытались задействовать в договорных матчах, но капитан команды Оганесян всячески блокировал эти попытки.

Хорен рассказывал, что в 1984 году игру московскому «Динамо» клуб сдал без его участия, после чего футболист хотел уйти из «Арарата». Тогда этого не произошло, но боссы ереванской команды затаили обиду на своенравного капитана. В 1985-м «Арарат» потерпел поражение в принципиальном матче с бакинским «Нефтчи», пропустив красивый гол на последних минутах. Оганесян нашел в себе силы поаплодировать сопернику, что стало поводом обвинить капитана в намеренной сдаче матча.

«Причем в лицо мне никто это обвинение так и не высказал. Говорили: "Вот этот сказал…" Подхожу к "этому". Он: "Да ты что, как мог поверить?" Но карательная машина уже была запущена. Без всякого официального документа меня дисквалифицировали в Армении на неопределенный срок», — Хорен Оганесян.

Оганесян был, по сути, отчислен из «Арарата». Тогда не было профессиональных контрактов, поэтому игрока можно было выставить за дверь одним днем без всякой денежной компенсации. Хорен мужественно принял решение родного клуба и хотел продолжить карьеру в «Спартаке», ведь там работал Бесков, в свое время доверявший Оганесяну в сборной. Армянин мог составить идеальную связку с Федором Черенковым, поэтому красно-белые были чрезвычайно заинтересованы в таком «трансфере».

«Вы знаете, сколько лет я не играю?»

Оганесян приехал в Москву, где готовился присоединиться к «Спартаку». Но тут в популярной в те времена газете «Труд» вышел разоблачительный материал про игрока, написанный спецкором издания по Армении. В нем в красках описывалось то, как обезумевший от славы и денег Оганесян рассекает по Еревану на своем Mercedes с блатными номерами «00-08», игнорируя правила ПДД. Хорена также упрекали в неуважении к партнерам по команде и соперникам и награждали всеми классическим атрибутами звездной болезни.

Прессе тогда было принято верить, поэтому волна хейта в отношении игрока поднялась приличная. «Спартак» же готов был закрыть на это глаза, но появились проблемы с заявкой игрока на сезон. Красно-белые рекомендовали Хорену решить проблемы с этим в Армении, а земляки нагло отфутболивали хавбека обратно в Москву. Примерно тогда же Хорену намекнули на то, что он слишком расстроил руководство республики и теперь не сможет играть ни в одной сколько-нибудь приличной команде. По факту он был дисквалифицирован без какого-либо официального решения. Сейчас Оганесян не любит вспоминать о том этапе карьеры и утверждает, что всех давно простил.

Таким образом, вчерашняя звезда сборной СССР в возрасте 30 лет оказался никому не нужен.

Ну, почти никому. Его позвали играющим тренером в скромную армянскую команду «Искра», которую он вывел во вторую лигу чемпионата СССР. При этом Оганесян прилично погрузнел. От былой скорости не осталось и следа, хотя мощный удар, техника и футбольный интеллект никуда не делись.

О бывшем партнере по сборной в 1989 году вспомнил Олег Блохин, который позвал Оганесяна на свой прощальный матч в Киев. Хорен принял приглашение и появился на поле на 75-й минуте с 11 лишними килограммами. Но это не помешало вспомнить о мастере новому главному тренеру ташкентского «Пахтакора» Федору Новикову, который в следующем году позвонил Оганесяну и предложил тому возобновить карьеру.

«"Вы знаете, какой у меня вес? И сколько лет не играю?" — "Знаем". — Решили еще раз созвониться через три недели — а я пока постараюсь килограммы свои сбросить. Все три недели бегал по сугробам возле Республиканского стадиона. Перезванивают: "Ну что, согласен? Придешь?" Согласился, но сбросил только три килограмма. Восемь — потом согнал», — Хорен Оганесян.

С опытным хавбеком «Пахтакор» в первом же сезоне поднялся из первой лиги чемпионата СССР в высшую, после чего занял в элите 14-е место. Футбол же для Оганесяна закончился в мае 1991-го в домашней игре с киевским «Динамо». Игрок гостей Олег Лужный совершил жесткий подкат, в котором армянин получил разрыв ахилла. Толком восстановиться от тяжелой травмы возрастной футболист не смог, хоть потом и немного поиграл в родной Армении.

После ухода из футбола Оганесян стал тренером, работал с несколькими армянскими клубами и сборной, дважды привел «Пюник» к победе в чемпионате страны, а с 2019 года является президентом клуба «Ани». Недавно отметивший 70-летие прославленный футболист, несмотря на сложные моменты в карьере, сохраняет оптимизм и не вспоминает былые обиды. В Армении он — настоящая легенда и без всяких сомнений лучший футболист XX века.