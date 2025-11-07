Какой сюрприз они заложили в США рядом с ракетными шахтами

Эпоха Холодной войны была временем, когда военные специалисты США и СССР не только противостояли друг другу в многочисленных конфликтах по всему миру, но и осуществляли диверсии непосредственно на территории «потенциального противника». Многие из этих операций были настолько секретными, что и до сих пор толком неясно: это красивый миф или удачная дерзость. В полной мере это касается операции советского спецназа ГРУ по минированию американской территории портативными ядерными зарядами в 1987 году.

Асимметричный ответ

Согласно ряду публикаций (в частности, военного обозревателя Марка Штейнберга и писателя Максима Калашникова), цель операции была не в терроре, а в создании стратегического «заслона». Планировалось тайно установить на подступах к шахтам базирования межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Минитмен» в штатах Монтана и Северная Дакота «ядерные фугасы». Устройства должны были находиться в «спящем» режиме. В случае массового пуска американских МБР, специальный сигнал со спутника переводил бы их в боевое состояние. Сейсмический датчик среагировал бы на характерную вибрацию работающих двигателей и подорвал заряд.

По расчетам советских инженеров, мощности взрыва (по разным данным, от 5 до 20 килотонн) хватило бы, чтобы ударной волной опрокинуть или разрушить соседние ракеты прямо в шахтах в самый уязвимый момент — в начале запуска. Это создало бы эффект «домино» и вывело из строя значительную часть наземной группировки США.

Ход операции

По легенде, операция была проведена с филигранной точностью. Три группы спецназа на малошумных дизельных подлодках были доставлены к тихоокеанскому побережью США. Одна из групп, якобы, высадилась в заливе Хуан-де-Фука. Имея поддельные документы эмигрантов из Восточной Европы, диверсанты арендовали автомобиль и, выдавая себя за туристов-байдарочников, достигли ракетных баз в Скалистых горах. Заряды были установлены в укромных местах в радиусе около 10 км от шахт. После этого группы покинули США через Мексику, откуда морем добрались до дружественной Кубы.

А были ли заряды

Это ключевой вопрос. Официально СССР никогда не подтверждал существование столь малогабаритных ядерных зарядов для подобных операций. Конечно, в различных источниках упоминается «ранец ядерный» РЯ-6 — устройство весом около 25 кг и мощностью 0.2–1 килотонна. Однако его хватило бы для подрыва здания или моста, но не для гарантированного поражения защищенной ракетной шахты.

Для создания ударной волны, способной повредить шахту, требовался заряд мощностью в десятки килотонн. Создание такого устройства в портативном формате, да еще и с системой долговременного автономного дежурства, было колоссальной технической задачей, которую непросто осуществить и сегодня, не говоря уже про времена почти полувековой давности.

Действительно, сегодня нет ни одного официального документа, подтверждающего операцию. Основной источник информации — статьи эмигрантов и публицистов. С одной стороны — речь о сверхсекретной операции, с другой — откуда бы тогда о ней могли узнать люди, не имеющие отношения к ГРУ, ЦРУ и т.д.

Обнаружение же таких устройств привело бы к грандиозному международному скандалу и немедленному разрыву всех отношений. Случайный взрыв и вовсе спровоцировал бы ядерную войну. А расчеты показывают, что даже 3-4 подобных устройства не могли кардинально изменить баланс сил: у США оставались бы ракеты на подлодках и бомбардировщиках, и их вполне хватило бы для нанесения массированного ответного удара.

С другой стороны, на 1987 год — приходился едва ли не пик Холодной войны. Горбачев уже объявил перестройку, но доверия между сверхдержавами не было. Поэтому в СССР вполне могли пойти на такой шаг для усиления своих позиций перед будущими переговорами. Создание же такой «мины замедленного действия» было бы асимметричным ответом на американскую программу СОИ («звездных войн»).

По самой популярной версии, в 1993 году Россия в знак дружбы сообщила США координаты тайников. Американцы нашли два устройства, а третье бесследно исчезло.