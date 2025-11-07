Был ли Василий Шукшин в юности грабителем на самом деле

Образ Василия Шукшина — гения из народа в кирзовых сапогах, покорившего Москву, — давно стал хрестоматийным. Возможно, именно благодаря этому воплощению вокруг его ранней биографии сложилось несколько устойчивых легенд. Самая скандальная из них гласит, что до поступления во ВГИК будущий писатель и режиссер был грабителем.

© РИА Новости

История на казанской барахолке

В 1978 году писатель Владимир Коробов, работавший над биографией Шукшина для серии «Жизнь замечательных людей», получил письмо от некоего Никитчанова, преподавателя Казанского университета. Согласно его рассказу, в 1946 году на местной барахолке произошел необычный инцидент. Однажды Никитчанова, тогда увлекавшегося радиоделом, окружила местная шпана. Один из молодчиков, «скуластый парень в опрятном лыжном костюме», которого товарищи называли «писателем» подошел к преподавателю. Парень представился Василием Макаровичем Шукшиным с Алтая, рассказал, что собирает материал о жизни уголовников для будущих книг и попросил «добровольно» отдать деньги, чтобы избежать конфликта с бандой. Получив три рубля, он будто бы бросил:

«Не забудь меня! Может быть, еще услышишь».

Эта история, позже повторенная другими биографами, и стала главным «доказательством» бандитского прошлого Шукшина.

Хронология не сходится

история колоритная и вполне под стать Шукшину. Вот только основная проблема в ее хронологической несовместимости с достоверными фактами биографии писателя. Согласно архивным данным, Василий Шукшин в 1946 году все еще учился (хоть и без особого успеха) в Бийском автомобильном техникуме и жил на Алтае. Окончательно же уехал из родного села Сростки он только в апреле 1947-го. Может, Никитчанов немного ошибся с датами? Маловероятно, ведь уже 5 мая 1947 года Шукшин был официально принят на работу слесарем на завод в Подмосковье, о чем есть запись в его трудовой книжке.

Именно эти нестыковки заставляют серьезно усомниться в достоверности воспоминаний Никитчанова.

Почему миф так живуч

Почему же до сих пор миф в том или ином виде кочует из одной статьи в другую? Скорее всего, дело в самом образе, созданном Шукшиным в книгах и на экране. Фильм «Калина красная», вышедший в 1973 году, где Василий Макарович блестяще сыграл бывшего уголовника Егора Прокудина, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Зрителям было легко поверить, что режиссер так глубоко проник в психологию своего героя, потому что сам прошел через нечто подобное.

Кроме того, исследователи, включая биографа Алексея Варламова, отмечают, что Шукшин и сам иногда мифологизировал свою жизнь, создавая образ «простака-самородка». Например, он активно культивировал байку о том, что на вступительном экзамене заявил режиссеру Михаилу Ромму:

«Не читал "Войну и мир", больно толстая книга».

На самом деле Шукшин был страстным читателем с детства, а его вступительное сочинение во ВГИКе было оценено на «хорошо».

В народе же легенда о бандитском прошлом идеально вписывалась в упрощенное представление о Шукшине как о «настоящем мужике из глубинки», который прошел через все круги жизни и потому знал ее подлинную цену.

Другие мифы о Шукшине

К слову, история с «ограблением» — не единственный миф, окружающий личность Шукшина. Одна из популярных легенд гласит, что он и в Москве ходил исключительно в кирзачах и простой одежде, шокируя столичную богему. Действительно, поступать он приехал в простой одежде, но очень скоро, как и любой студент, стал одеваться по-городскому.

Также поговаривают, что Шукшин толком не знал, куда поступает, и подал документы во ВГИК по ошибке. На деле еще в армии он руководил драмкружком, а перед отъездом в Москву отправил во ВГИК письмо с просьбой выслать программу вступительных экзаменов.