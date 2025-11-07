Супруги нашли на грядках старинные монеты и продали их за 49 млн рублей

В Швейцарии старинные монеты, случайно найденные в саду, продали на аукционе в два раза дороже, чем планировали. Об этом пишет Daily Mail.

Клад обнаружили супруги из британской деревни Милфорд-он-Си еще в 2020 году. Они наткнулись на 70 монет эпохи Тюдоров во время прополки грядок. Самые ранние из них относятся к 1430-м годам — временам правления короля Генриха VI. Самые поздние были отчеканены во времена Генриха VIII в 1530-х.

Изначально стоимость монет оценивали в 230 тысяч фунтов стерлингов (24 миллиона рублей), однако в итоге они ушли с молотка за 467 тысяч фунтов стерлингов (49 миллионов рублей). Самым дорогим лотом стала монета с изображением Джейн Сеймур — третьей жены короля Генриха VIII.

Предполагается, что клад принадлежал богатому священнослужителю. Скорее всего, он зарыл монеты в землю во время правления Генриха VIII, который проводил политику роспуска монастырей.

Супруги признались, что шокированы исходом аукциона. Они планируют потратить полученные деньги на отпуск и покупку бильярдного стола.

Ранее сообщалось, что в Индии рабочие из провинции Тамилнад нашли 103 золотые монеты во время ремонта древнего храма. Пока ученые не знают, когда именно они были отчеканены.