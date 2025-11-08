Как начиналось вторжение нацистов в СССР: уникальные кадры войны

1 сентября 1939 года нацистская Германия вторглась в Польшу, началась Вторая мировая война. Войска вермахта совершили череду блицкригов, завоевывая «жизненное пространство», но на территории СССР встретили неожиданно мощное сопротивление, которое стало началом конца великой нацистской идеи и привело к падению гитлеровской Германии.

Спустя 80 лет после окончания Второй мировой фотограф Артур Бондарь купил в Германии архив немецкого офицера Граля (Grahl), служившего в одной из пехотных дивизий вермахта. Это 70 фотографий, напечатанных на немецкой фотобумаге Agfa, — своего рода дневник. Снимки сделаны в период с 1939 по 1942 год.

«Лента.ру» рассказывает о первых днях самой разрушительной войны в истории и публикует уникальные снимки немецкого офицера, участвовавшего во вторжении во многие страны Европы, в том числе в СССР.

Боевой путь фотографа начался с польской кампании немецкой армии — оккупации Польши и ее столицы осенью 1939 года.

Фотограф Граль, по всей видимости, искренне верил в превосходство арийской расы: немецкие военные на его фотографиях выглядят настоящими хозяевами на чужой земле.

С позой хозяев жизни контрастирует забитость жителей гетто. На фото офицера Граля мы видим Варшавское гетто, открытое нацистами 2 октября 1940 года. Выход из гетто без разрешения наказывался тюремным заключением на девять месяцев, а с ноября 1941 года — смертной казнью. В 1943-м в Варшавском гетто вспыхнуло восстание, было убито несколько эсэсовцев, пытавшихся ликвидировать еврейское население. В результате акции возмездия погибло около 7 тысяч повстанцев, около 6 тысяч сгорели заживо. Выживших перевели в концлагерь Треблинка.

Но и в самом безнадежном 1940-м были примеры сопротивления. Выдающийся педагог Януш Корчак ходил по улицам оккупированного города и говорил:

«Что касается меня, то нет никакой немецкой оккупации. Я горд быть польским офицером и буду ходить, как хочу», — Цитата по книге Бетти Джин Лифтон «Король детей. Жизнь и смерть Януша Корчака».

Судьба Корчака трагична. В 1940 году вместе с воспитанниками сиротского дома он был помещен в гетто, затем перевезен в лагерь смерти Треблинка. Ему предлагали свободу, но он не пошел на сделку с нацистами — он пошел со своими учениками в газовую камеру.

Далее немецкая армия вместе с фотографом прорывается через Бельгийскую линию обороны на реке Маас и вторгается во Францию. В оккупированной Франции немцы празднуют Рождество 1940 года.

Следующие несколько снимков показывает оккупацию Югославии во время так называемой Апрельской войны — наступательной операции немцев в апреле 1941 года.

Боевые действия этой кампании длились с 6 по 17 апреля 1941 года, в результате чего Югославия подписала перемирие с Германией на основе своей безоговорочной капитуляции.

Самая великая и трагическая часть Второй мировой

22 июня 1941 года на рассвете воскресного дня Германия напала на Советский Союз, и война приобрела совершенно иной характер — недаром у нас ее назвали Великой Отечественной.

Вторжение было стремительным, и поначалу казалось, что все происходит в соответствии с запланированным блицкригом.

Немецкая армия достаточно быстро оккупировала советские территории. 22 июня немецко-фашистские орды были под Гродно; 23 июня взяли Каунас, на следующий день — Вильнюс; 28 июня — Минск. В котлы под Белостоком и Минском попало около 250 тысяч советских солдат и офицеров.

Немцы были опьянены своим успехом и чувствовали себя на советской земле хозяевами, точно так, как внушали им нацистские идеологи. На полупустых дорогах оккупированных деревень — местные жители, ставшие заложниками, и понуро бредущие коровы, которые будто бы тоже понимают, что случилась беда. Объектив немецкого фотографа беспристрастно фиксирует происходящее, и не знает еще фотограф Граль, в какой ловушке вскоре окажутся вермахтовцы. Не знает, что манифестируемая Гитлером воля к жизни, воля к завоеванию на самом деле обернется волей к смерти. Желая погибели другим, якобы «низшим» народам, он накликал беду на свой народ и подписал себе смертный приговор.

Украинскую часть СССР немцы берут медленнее, но все с тем же напором. 30 июня 1941-го гитлеровцы заняли Львов, 5 июля — Черновцы, 8 июля — Бердичев, 10 июля — Новоград-Волынский, 20 июля — Винницу. Захватывали технику, военнопленных, оккупировали города и села.

Нацисты планировали достичь линии Астрахань — Архангельск максимум через 70 дней, но очень скоро их победоносное наступление захлебнулось.

Несмотря на крупные успехи, неприятель быстро ощутил разницу между войной в Европе и против СССР. Начальник штаба наступавшей на Минск 4-й полевой армии генерал Гюнтер Блюментрит отмечал:

«Поведение русских войск даже в этой первой битве являло собой поразительный контраст с поведением поляков и западных союзников, когда те терпели поражение. Даже будучи окруженными, русские держались за свои позиции и сражались», — Цитата по книге Анатолия Уткина «Вторая мировая война».

На серии из трех снимков фотограф Граль запечатлел советских военнопленных, которые после боя хоронят своих товарищей.

Стратегически блицкриг был сорван в конце осени — начале зимы 1941-го. Сначала была задержка у Ленинграда и Киева. Затем битва за Москву. Мощное контрнаступление Красной армии 5-6 декабря 1941 года шокировало самонадеянное немецкое командование.

В ответ на вероломное вторжение на родную землю нацистских орд, вооруженных самой современной техникой, стихийно вспыхнув, зародилось ответное партизанское движение.

Нацисты были вынуждены привлекать к работе коллаборационистов из жителей оккупированных деревень и городов. У всех них была незавидная судьба, как у любого предателя.

Контрнаступление совпало со стремительным похолоданием. Жиденькая немецкая форма, рассчитанная на летнее время, не грела. По фотографиям видно, как меняется внешний вид солдат и офицеров вермахта — они обряжаются в отобранные у местных шубы и тулупы. Меняется и их настроение, они уже не такие величественные и аккуратные. Суровой зимой 1941-1942-го немецкие войска испытывали серьезные проблемы как с обмундированием, так и с продовольствием.

Триумф оккупантов сменился борьбой за выживание в первоначальном смысле этого слова: приходилось добывать пропитание для себя и сено для лошадей. Великая Отечественная война стала последней, в которой широко использовалась конная тяга. Русская зима была настолько суровой, что горюче-смазочные материалы в немецких машинах замерзали и техника становилась бесполезной. В этот период лошади были незаменимы.

Немцы отнимали у местных жителей продовольствие и домашних животных для собственных нужд, обрекая людей на голодную смерть.

Снимки, сделанные зимой 1941 и 1942 годов, — последние в этом архиве. Дальнейшая судьба фотографа неизвестна. Скорее всего, она незавидна: сгинул где-нибудь на просторах бескрайней страны, на которую посягнул его фюрер.

Как отмечал Артур Бондарь в комментариях к архиву, приобретенному у родственников Граля, они либо не знают подробностей об авторе этой фотоколлекции, либо не хотят о нем говорить.